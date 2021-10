Sziklába vájt nekropoliszt tártak fel

Nagyjából 400 sziklába vájt kamrasírt tártak fel a törökországi Blaundus romvárosánál – számol be a Live Science. A települést Nagy Sándor alapította, de egészen a bizánci korig létezett.

Birol Can, az Uşaki Egyetem munkatársa és a projekt vezetője szerint egyes nyughelyekben olyan szarkofágot találtak, amelyekben több holttest is volt. Ez arra utal, hogy a helyi sírokat generációkon át használták a korabeli családok.

A nekropoliszt a hatalmas uşaki kanyonrendszer egyik kanyonjában alakították ki. Bár a szakértők közel 150 éve tudnak az ősi sírokról, 2018-ban kezdték el először átfogóan dokumentálni Blaundust. A vizsgálat során két templomot, egy nyilvános fürdőt, egy gymnasiumot, városfalakat, egy kaput, vízvezetékeket, egy székesegyházat és egy ókori görög vagy római hérosznak készített szentélyt is felfedeztek.

2021-ben a régészek a lelőhely sírjaira koncentráltak, a helyi maradványok az időszámítás szerinti 2-3. századra datálhatóak. Noha a nyughelyekben az évszázadok alatt a sírrablók komoly károkat okoztak, így is sikerült értékes leletekre, köztük érmékre, gyűrűkre, edényekre és falfestményekre bukkanni.

A díszítések egy részét korommal borították be azok a tüzek, melyeket a későbbi időkben a nekropoliszba behúzódó pásztorok raktak. A kutatók megkezdték az alkotások helyreállítását, és színes, mozgalmas festményeket fedeztek fel a vastag, sötét rétegek alatt. A képeken mitológiai személyek is megjelennek, többek között Hermész és Erósz alakja is kivehető.

A kutatók célja az, hogy az emberei maradványokon genetikai és kémiai elemzéseket végezzenek. A csapat szerint a nekropoliszban rengeteg további lelet várja az azonosítást.