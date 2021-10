Keresztes katonák táborára bukkantak Izraelben

Egy, a keresztes seregekhez köthető táborhely maradványait tárták fel Galilea területén – számol be a The Jerusalem Post. Az európai hatalmak a 11. századtól kezdődően több hadjáratot is vezettek a Szentföldre kisebb-nagyobb sikerrel. Noha a korszakról rengeteg feljegyzés árulkodik, a csaták és táborok régészeti bizonyítékai jóval ritkábbak.

Az elmúlt években Nimrod Getzov, az Izraeli Régészeti Hatóság munkatársa és kollégái egy, a partokat Názáret városával összekötő út kibővítésének megelőző feltárásán vettek részt. A régió különlegessége, hogy itt gyülekeztek a frank csapatok az 1187-es hattíni csatát megelőzően, de a későbbi időszakokban is léteztek keresztes táborok a környéken.

A projekt során a kutatók több száz fémből készült tárgyat találtak. A leletek a korabeli katonai viszonyokról árulkodnak: centralizált hadsereg nem volt, a katonák kisebb csoportokban vertek tábort.

A tárgyak többsége lópatkókhoz tartozó szög, ezek egy része helyben készült, de akadnak köztük európai darabok is. A térségben források fekszenek, ezekhez közelebb több a lelet, ami talán arra utal, hogy a vizeknél a magasabb státuszú csoportok táborozhattak. Mivel más lelettípusok kis számban kerültek elő, feltételezhető, hogy a legtöbb tárgyat a keresztesek a táborokból később visszavitték a várakba és az állandó településekre.