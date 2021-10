Egy európai kisváros, ahol luxusszőnyegek készülnek

Mindannyian azokra a gyönyörű szőnyegekre lépnek, amelyek kézzel készülnek Bulgáriában. Kosztandovó egy kis település a Rodope-hegységben, amely egy családi tulajdonban lévő szőnyeggyárnak ad otthont.

Régi, autentikus épület, a területet drótkerítéssel zárták körbe, az udvaron néhány tyúk és kakas kapirgál. Nem csoda, hogy első ránézésre senki sem gondolná, hogy itt készülnek a brit királyi család és számos híresség otthonába szánt szőnyegek. A kosztandovói műhelyben gyártják a kiváló minőségű szőnyegeket, amelyeken néha akár harminc szövőnő is dolgozik, akik elképesztő tehetségüket mutatják meg. A kézzel szőtt szőnyegek rendkívül finom gyapjúból készülnek, különleges mintákkal, élénk színekben vagy akár egy-egy családi címerrel.

Forrás: Jeki Gabriella

„A fonal a legjobb minőségű bolgár gyapjúból készül, ezeket mi magunk színezünk. Az árnyalatok a különböző festékek pontos adagolása révén jönnek létre. A folyamatot néha kétszer vagy háromszor is meg kell ismételni, hogy elérjük a megfelelő színt. Több mint hétezer színnel dolgozunk, amelyeket színkódokkal jelölünk. A festőműhelyünkben a dolgozók speciális számok alapján keverik ki a színeket. Egy szőnyeg szövése napokig, de akár hetekig is eltarthat, ez az idő függ a szőnyeg méretétől és a használt színek sokaságától. Egy nagyobb méretű terméknél már az alap szövése is egy teljes hétig tart. Sőt, van olyan szőnyeg, melynek elkészítése akár egy évet is igénybe vehet” – mondta Julia Radanova, a szőnyeggyárat üzemeltető Hemus vállalkozás képviselője, amikor lehetőségünk nyílt személyesen megcsodálni az egyedi, száz százalékban kézzel készült, antik alkotásokat Bulgáriában.

Az elmúlt évtizedekben a kosztandovói műhely Európa egyik legismertebb cége, a legkiválóbb, kézzel készített textíliák készítése területén. Ezzel kitölt, úgymond egy speciális piaci rést, amely szó szerinti mérnöki pontosságot igényel a szőnyegek készítésének minden lépésében. Anyaga természetes és száz százalékig bolgár: finom gyapjú és pamut. Európa legnagyobb szövőszékén a szakemberek képesek akár egy 160 négyzetméteres szőnyeg megalkotására is. Ekkorára azonban eddig még nem volt szükség. A szövők által eddig szőtt legnagyobb és legegyedibb szőnyeg „csak” 120 négyzetméteres és nyolcszög alakú volt. Egy hollandiai kastély tulajdonosának a megrendelésére, három hónapig készült egy szőnyeg az eredeti, 400 éves holland technológia alkalmazásával. A munka rendkívül összetett, ám a végeredmény több mint lenyűgöző.

„A brit kultúrában különösen értékes a kézzel készített, egyedi, generációkat túlélő szőnyeg. Ezzel az időt jelképezi és egyfajta üzenetet is közvetít. Szinte nincs két egyforma szőnyegünk, mindegyik teljesen egyedi, amelyekre ötszáz év garanciát vállalunk. A kezelésük során nem használunk vegyszereket vagy fehérítőszereket, így el tudjuk kerülni a környezetszennyezést is. Az általunk használt festék a világ legmagasabb minőségű textilfestéke” – hangsúlyozta Julia Radanova, hozzátéve, hogy a festési folyamat kevesebb szennyezést okoz, mint amit egy háztartási mosógép kibocsát.

De lássunk néhány konkrét megrendelőt! Bolgár szőnyeget rendelt az otthonába a brit királyi család, a brit miniszterelnöki hivatal (Downing Street 10.), Churchill unokája, Beatrix holland királynő, valamint a világhírű rocksztár, Mick Jagger. A megrendelők között találhatjuk a walesi Penrhyn kastélyt, a bécsi Albertina Múzeumot és az angliai Alnwick-kastélyt. Az egyik gazdag brit család például két teljes évig várt egy egyedi tervezésű szőnyegre, amikor a bolgár szövőnőknek egy 1775-ben szőtt, antik szőnyeget kellett restaurálniuk.

Ottjártunkkor az ügyes kezű asszonyok a 18. századi francia Savonnerie-szőnyegek reprodukcióin dolgoztak. Ezeknek a Párizsban készült, csomózott szőnyegeknek a mintái antikizáló rokokó stílusúak: fekete alapon akantuszindák (tüskés levelű növény, mely az antik építészet egyik fontos motívuma) színes, naturalisztikus virágfüzérekkel és nagy, bronz színű palmettákkal (pálmalevélből álló, legyezőszerű minta). A terveket még a francia királyi udvar művészei készítették, XIV. és XV. Lajos, valamint XVI. Lajos francia uralkodók megrendelésére.

Írta és fényképezte: Jeki Gabriella