Lenyűgöző történetű hajó roncsára bukkantak

A U.S. Revenue Cutter Bear egy 1898-as expedíción.

Sikerült azonosítani a U.S. Revenue Cutter Bear roncsát – számol be a Live Science. A hajó rendkívül hosszú ideig, legalább 88 évig állt szolgálatban, járt a sarkvidéken, és a két világháborúban is részt vett.

A Bear története lenyűgözően gazdag: 1874-ben kelt útra először, akkor még mint bálnavadászhajó. Mivel a Bear át tudott vergődni a jéggel borított vízen, az amerikai kormány az 1880-as években megvásárolta, hogy segítsen a sarkvidéki mentőexpedíciókban. Az 1918-1919-es spanyolnátha idején a segélyszolgálat használta, később volt úszó múzeum, hollywoodi forgatási helyszín, de Richard Byrd sarkkutató egyik expedíciójában is részt vett. A Bear mindkét világháborúban vigyázta az amerikai partokat, és még egy német kémhajó elfogásához is hozzájárult.

A hajót 1944-ben szerelték le, majd az új-skóciai Halifaxba került. Végül egy 1963-as vihar során süllyedt el, amikor Philadelphia felé vontatták.

Brad Barr, a Nemzeti Óceán‑ és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) örökségvédelmi szakértője és a roncs keresésének vezetője szerint a Bear elképesztő története miatt az amerikai és az egyetemes tengerészeti történelem számára is fontos. A NOAA csapata éveken át kereste, hogy hol lehetnek a hajó maradványai, de az első kutatások már az 1970-es években megindultak.

A roncsot 2019-ben találták meg, a felfedezést 2021 szeptemberében igazolták egy távirányítású merülő eszköz segítségével. A Bear nagyjából 60 méteres mélységben nyugszik kanadai vizekben, az új-skóciai Cape Sable-től mintegy 170 kilométerre. Noha a roncs több része is súlyosan sérült, így is sikerült azonosítani megmaradt jellegzetességei alapján.