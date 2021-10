Feljavított fotókon elevenedik meg egy 1914-es expedíció

Stuart Humphryes multimédiás művész feljavította a hírhedt 1914-1917-es Shackleton-expedíció fotóit – számol be a Live Science. A képek több mint száz éve készültek, átdolgozott állapotukban ugyanakkor egészen modernnek hatnak.

My digital enhancements of Frank Hurley’s paget plates, taken in 1915 during Ernest Shackleton’s trans-antarctic expedition, have proven to be most popular this week! I’ve pulled four more together for you to enjoy. They are original colour (not colourised). pic.twitter.com/wlfccuyL0s

— BabelColour (@StuartHumphryes) September 18, 2021