Genetikai vizsgálattal azonosították Ülő Bika dédunokáját

Genetikai vizsgálat révén, Dél-Dakotában azonosították a híres sziú vezető, Ülő Bika dédunokáját – számol be a Live Science. Ernie LaPointe régóta büszkélkedett származásával, a rokoni kapcsolatot viszont csak most, Ülő Bika hajának elemzésével tudták egyértelműen bizonyítani.

Ülő Bika, azaz Tatanka Ijotake a sziúk 1876-os felkelésének vezéralakja volt, a lázadás leginkább a Little Bighorn-i csata miatt ismert. Az összecsapásban az őslakos csapatok győzelmet arattak a George Armstrong Custer által vezetett amerikaiak fölött. Ülő Bika utóbb elmenekült az országból, majd visszatérve csatlakozott Buffalo Bill műsoraihoz (Buffalo Bill Cody’s Wild West Show). A sziú vezetőt 1890-ben, egy letartóztatási kísérlet során ölték meg.

Az új elemzés alapján Ülő Bika legközelebbi élő rokonai a szintén sziú Ernie LaPointe, illetve lánytestvérei. Eske Willerslev, a Cambridge-i Egyetem genetikusa és társai a legendás főnök hajából vettek mintákat.

LaPointe születési és halotti anyakönyvi kivonatokat tanulmányozva köthető Ülő Bikához, sokan ugyanakkor kritizálták ezt a módszert, mivel az efféle dokumentumok hamisíthatóak. Amikor azonban 2007-ben a Smithsonian Nemzeti Természettudományi Múzeum átadta Ülő Bika skalpját a rokonnak, különleges lehetőség nyílt meg.

Mikor Willerslev hallott a hírről, felvette a kapcsolatot LaPointe-tal. A férfi engedélyt adott rá, hogy mintákat vegyenek a maradványból, a többi részét pedig egy szertartás során elégették. A vizsgálat 14 éven át tartott, a projekt főként azért húzódott el, mert a szakértők testi sejtben, vagyis mindkét szülőtől kapott örökítőanyagot tartalmazó sejtben lévő DNS-sel akarták igazolni LaPointe állítását. A férfi azt állítja, hogy anyai ágon kötődik Ülő Bikához.

Sajnos az ilyen genetikai anyagot nagyon nehéz kivonni. A csapat ezért egy új technikát dolgozott ki, melynek lényege, hogy az adott személy csoportjának más tagjaitól is vesznek mintát, hogy kiderítsék, egy allél milyen gyakran fordul elő. Az elemzés során számítógépes modelleket is használtak, a kutatók szerint módszerük más történelmi személyek vizsgálatában is segíthet.

Az új eredménynek jogi következményei lehetnek: LaPointe talán kikérheti Ülő Bika maradványait. A főnöknek két potenciális sírja is ismert, mindkettő Dél-Dakotában, a sziúk számára egyáltalán nem fontos helyszínen fekszik. A mostani adatokra alapozva, a két holttestet elemezve a szakemberek remélhetőleg megállapíthatják majd, hogy melyik sír rejti valójában Ülő Bika maradványait, melyeket aztán a család számára megfelelő helyen temethetnek újra.