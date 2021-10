Világháborús roncsokat hozott felszínre egy vulkán

Egy vulkán aktivitásának hatására több második világháborús hajóroncs is a felszínre került Japánnál – számol be a Live Science. A 24 hajó maradványai a Tokiótól 1200 kilométerre délre fekvő Iótó, azaz Ivo Dzsima partjainál tűntek fel, miután a helyi tűzhányó megemelkedett. A térségben további vulkánok, így a Fukutóku-Okanoba és a Nisinosima is aktívak. Egy japán stáb géppel látogatott ki a helyszínekre, a csoportot kísérő szakember pedig felhívta a figyelmet a korábban láthatóvá vált roncsokra.

A hajók a háború egyik leghírhedtebb összecsapásában, az 1945-ös, 36 napon át tartó Ivo Dzsima-i csatában süllyedtek el. A csatában nagyjából 7 ezer amerikai és 20 ezer japán katona vesztette életét. A most előkerült roncsok olyan szállítóhajók maradványai, melyeket az amerikaiak elfoglaltak, majd szándékosan megsemmisítettek. A szigetnek nem volt kikötője, a hajókat azért süllyesztették el a partnál, hogy egyfajta hullámtörő gátat alakítsanak ki.

A Fukutóku-Okanoba augusztus óta produkál kitöréseket. A kitöréskor egy kis szigetet is kialakított, amely az erózió miatt valószínűleg rövidesen eltűnik majd. A helyi aktivitást a szakemberek folyamatosan figyelik.

Ivo Dzsima az Ogaszavara-szigetek vagy más néven a Bonin-szigetek tagja, a térség geológiai szempontból igen aktív. Az Ivo Dzsima vulkánja egyes szakértők szerint potenciálisan az egyik legveszélyesebb tűzhányó a Földön, amelynek az elmúlt évszázadokban csak jelentéktelen kitörései voltak.