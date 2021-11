23 magyar díjazott a világ legnagyobb fotópályázatán

A jelenlegi időszakban a CEWE Photo Award „Our world is beautiful” mottója különleges jelentőséggel bír. „Most minden eddiginél fontosabb számunkra, hogy a világ szépségét ünnepeljük, és hogy az emberek lelkesedését is fent tartsuk gyönyörű környezetük iránt ” – mondta Dr. Christian Friege, a CEWE igazgatótanácsának elnöke, és a héttagú zsűri tagja. „Pályázatunk népszerűsége és résztvevőinek száma idén lenyűgöző: fotósok több mint 170 országból, több mint 600 ezer felvétellel pályáztak – a CEWE Photo Award 2021 rekordfotóversenyként vonul be vállalatunk történetébe” – kommentálja az idei versenyt.

A fődíjat Manfred Voss nyerte el a Rügen szigetén álló befagyott sassnitzi világítótoronyról készült felvételével, amely cikkünk nyitóképe.

Az idei CEWE Photo Award másik nagy nyertese az SOS Gyermekfalvak szervezete, hiszen a CEWE 10 centet adományozott számukra minden egyes, a versenyre nevezett fotó után. Petra Horn, az SOS Gyermekfalvak igazgatótanácsának tagja a CEWE oldenburgi székhelyén vette át Thomas Mehls igazgatótanácsi tagtól a 60 628 90 eurós adományozási csekket. „Nagyon örülök, hogy ismét részesei lehettünk a világ legnagyobb fotópályázatának, és annak is, hogy ilyen nagy összegű adományt kaptunk” – hangsúlyozta Petra az átadáson. „Külön megtiszteltetés volt számomra, hogy a zsűri tagja lehettem, és segíthettem kiválasztani a győztes képeket a hihetetlenül sok és kiváló minőségű fotó közül.

Kerekes István – Nagyapával című képe is a díjazottak közt van. Forrás: CEWE Photo Award / Kerekes István

A hazai pályázók 37 346 fotót küldtek be, ezzel hazánk a harmadik legtöbb felvételt beküldő ország lett a versenyre nevező országok között, azonban, ha lakosságszám-arányosan nézzük, akkor, ahogy az előző 5 évben is, Magyarország fotósai küldték be a legtöbb képet. Bár idén kategóriagyőztest nem adott hazánk, azért nincs okuk búslakodni a fotósainknak, hiszen 20 fotósunk 23 felvételét is díjazták.

Penti Róbert neve rendszeres olvasóink számára ismerős lehet, beküldött fotóinak köszönhetően. Őszi párás hajnalon című képe került a pályázaton a legjobbak közé ezúttal. Forrás: Cewe Photo Award / Penti Róbert

„Külön öröm számunkra, hogy a szakmában, és a CEWE korábbi győztesei között is ismert nevek – mint Daróczi Csaba vagy Szekeres János – mellett a zsűri olyanok munkáját is értékelte, akik életük első fotópályázatán vettek részt, vagy például mobiltelefonnal tudtak a legjobb 1000 fotó közé jutó felvételt készíteni! Ez is azt mutatja, hogy a CEWE Photo Award mindenki számára nyitva áll és bárkinek hozhat elismerést!” – mondja Ablonczy László, a CEWE Magyarország Kft. Kereskedelmi vezetője.

Haszonits Zoltán neve se idegen olvasóink előtt, hisz tőle is láthattak már fotókat. A versenyen a Napfürdő című képével került be a legjobbak közé. Forrás: Cewe Photo Award / Haszonits Zoltán

A CEWE szokásához hűen idén is kiállítást szervez 50 válogatott pályamű bemutatásával, amely év végig a budapesti Corvin Plázában látható. A hazai fotósok díjazott felvételei itt találhatóak.