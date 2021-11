Egy 250 ezer éves gyermek maradványaira bukkantak

Lee Berger, a Johannesburgi Witwatersrandi Egyetem munkatársa és kollégái új tanulmányukban egy Homo naledi maradványait írják le – számol be az egyetem oldala. A részleges koponya és a fogak egy gyermektől származnak, a leletek Az emberiség bölcsője nevű világörökségi helyszínen, a Rising Star-barlangrendszerben kerültek elő. A csapat egy második tanulmányban a maradványok kontextusát mutatja be.

A gyermeknek a Leti nevet adták a kutatók – az elnevezés tswana nyelven annyit tesz: az elveszett. Leti mintegy 250 ezer éve élt, amikor meghalt, 4-6 éves lehetett. Maradványait a barlangrendszer egy igen elzárt részén fedezték fel, azt nem tudni, hogy miként kerültek ide.

Berger szerint a Homo naledi az egyik legrejtélyesebb ősi rokonunk. A primitív faj egy olyan korszakban élt, amelyről korábban úgy vélték, hogy csak a modern ember időszaka volt Afrikában. A felismerés, hogy a Homo naledi ekkor létezett, alaposan megváltoztatta a korai történetünkről kialakított képet.

2013 óta a Rising Star-barlangrendszerben több mint kéttucat Homo naledi példányra bukkantak. A fosszíliák különlegessége, hogy az egyedfejlődés más-más szakaszait mutatják be. Leti maradványait 2017-ben tárták fel, de csak most mutatták be részletesen. A gyermek egyéb csontjait nem találták meg, a részleges koponya az első, amely a Homo naledi egyik gyermekétől származik.

A kutatók azt tervezik, hogy folytatják a barlangrendszerben folyó ásatásokat. Kevés olyan helyszín van a bolygón, amely hasonlóan izgalmas felfedezésekkel kecsegtet.