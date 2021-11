Ősi emberáldozatokat találtak Peruban

Ősi emberáldozatokat találtak a Huaca Santa Rosa de Pucalá nevű lelőhelynél, Peru északnyugati részén – számol be a Live Science. A kutatók összesen 29, nagyjából ezeréves csontvázat tártak fel, ezek közül két gyermek, egy tinédzser és egy felnőtt csontváza az úgynevezett Huari-kultúrához köthető. Edgar Bracamonte Lévano, a feltárás vezetője szerint az érintett maradványok a huarik civilizációjának legkorábbi ismert emberáldozatai a térségből.

Tengerimalacok, lámák és alpakák maradványait is megtalálták a kutatók, az állatok szintén áldozatok lehettek. Emellett edények, valamint egy félhold alakú kés is előkerült. A lelőhelyen a huarikra jellemző vallásos építményeket találtak, az áldozatokat talán az építkezések megkezdése előtt mutatták be. Egy olyan korabeli személy csontjait is felfedezték, aki másodlagos temetkezéssel került a helyszínre, magyarán eleinte máshol volt eltemetve.

A Huari-kultúra a mai Peru területén virágzott 500 és 1000 között. A civilizáció olyan utakat alakított ki, melyeket utóbb az Inka Birodalom is felhasznált. Bár az ősi társadalommal kapcsolatban rengeteg a kérdés, a szakértők úgy gondolják, hogy a huariknál a vallás és a politika szorosan összefonódott, a nőknek pedig fontos szerepük volt a kormányzásban.

A maradék 25 csontváz a mocsikáktól származik, a csoport 100 és 700 között létezett a térségben, míg végül a huarik kiszorították. Bracamonte Lévano szerint a két kultúra tárgyai könnyen megkülönböztethetőek.