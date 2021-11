Egy ókori egyiptomi templom maradványaira bukkantak

Forrás: Ministry of Tourism and Antiquities

Egyiptomi és német régészek Nahtnebef fáraó (időszámítás előtt 380-362) templomépítésének díszített tömbjeire és töredékeire bukkantak – számol be az Ahram Online. A kutatók a Kairónál fekvő Héliopoliszhoz tartozó Al- Matarejánál folytattak feltárást, a környéken egykor egy egész szentélynegyed terült el.

A most azonosított darabok bazaltból készültek, és a templom nyugati és északi homlokzatához tartoztak. A blokkokat különböző formák díszítik, felületükön többek között nomékat, azaz egyiptomi közigazgatási területeket is megjelenítettek. Ajmen Asmavi, a misszió egyiptomi vezetője szerint a feliratok az uralkodás évének 13. és 14. évéről tesznek említést, de a szentély méreteit és alapanyagait is bemutatják. Az Egyiptomi Turisztikai és Régészeti Minisztérium Facebook-oldalán több képet is bemutatott a felfedezésről.



Asmavi kiemelte, több blokkot láthatóan nem fejeztek be, és úgy tűnik, hogy Nahtnebef halála után nem folytatták a díszítést. A helyszínen ugyanakkor felfedezhetőek jóval korábbi fáraók, így II. Ramszesz (i.e. 1279-1213), Merenptah (i.e. 1213-1201), illetve II. Uahibré (i.e. 589-570) építési fázisai is.

Dietrich Raue, a feltárás német irányítója hozzátette, az ásatás során a Középbirodalom idejéből származó különálló épületegységek nyomait is megtalálták, de Su isten és Tefnut istennő szentéjeinek töredékeit is azonosították. A lelőhelyen egyéb maradványok is előkerültek, így II. Ramszesz szobrának darabkái. Úgy tűnik, a Héliopoliszban a fáraók folyamatosan törekedtek Atum-Ré napisten templomának fejlesztésére, a komplexum igazán csak a római korban vesztette el funkcióját.