Ősi építményeket vizsgáltak a sivatag peremén

A krakkói Jagelló Egyetem csapata mintegy 5 ezer éves jordániai megalitokat elemzett – számol be a Heritage Daily. A szakértők a nyugat-jordániai Sobak közelében fekvő dolmeneket vizsgálták.

A dolmen szót Théophile Corret de la Tour d’Auvergne francia tiszt használta elsőként 1796-ban, hogy leírja a megalitikus nyughelyeket. A struktúrák világszerte előfordulnak, és egy sírszerű kamrából, legalább két, függőlegesen álló nagy kőből, valamint egy asztallapra emlékeztető, felső zárókőből épülnek fel.

A feltárás során a régészek edénytöredékeket, kőeszközöket és csontokat találtak, esetenként olyan gazdag leletanyag került elő, hogy abból talán az elhunytak nemét és egészségi állapotát is rekonstruálhatják. A kutatók olyan dolmeneket is azonosítottak, melyeket befejezetlenül hagytak hátra a korabeliek. Mivel ezek a struktúrák az építés eltérő fázisait mutatják meg, elemzésükkel a szakértők jobban megérthetik a dolmenek létrehozásának folyamatát.

Piotr Kołodziejczyk, a csapat tagja szerint a primitív eszközökkel és egyszerű technikákkal is meglepően gyorsan fel lehetett állítani ezeket a struktúrákat. A kutatók következő célja annak felmérése, hogy pontosan mennyire nehezek a kövek, így ugyanis meghatározhatják, hogy hány ember kellett a megmozgatásukhoz. Az előzetes becslések alapján a legnagyobb darabok több tíz tonnásak lehetnek.

Mivel a dolmenek körül falakat is felfedeztek, és egy több méter mély kutat is feltártak a környéken, a régészek arra gyanakodnak, hogy a megalitek nem csak temetkezési helyként szolgáltak. A dolmeneknél talán különböző rituálékat is elvégeztek.