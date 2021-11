Hatalmas ostromrámpával vették be az ókori várost

Izraeli és Amerikai régészek kideríthették, hogy miként épített emelkedőt az asszír sereg Lákis ostrománál – számol be a The Times of Israel. A mai Közép-Izrael területén fekvő várost időszámítás előtt 701-ben támadták meg, majd rombolták le az asszírok.

A kutatók különböző forrásokat és adatokat elemeztek, és arra jutottak, hogy a Szín-ahhé-eríba, azaz a Biblia Szennahéribje vezette támadók mintegy 3 millió darab követ gyűjtöttek össze egy közeli kőfejtőből. Egy rendkívül jól szervezett folyamat során egy rámpát hoztak létre, amelyen képesek voltak elérni a falakat.

Yosef Garfinkel, a Jeruzsálemi Héber Egyetem régésze és kollégái tanulmányuk elkészítéséhez többek között bibliai részleteket, csatajeleneteket bemutató táblákat, akkád leírásokat, drónfelvételeket és feltárások adatait használták fel. A szakértők szerint a Lákisnál azonosított emelkedő a legnagyobb ostromrámpa a Közel-Keleten, és egyben az egyetlen ilyen struktúra, amely az asszíroktól származik.

Az Újasszír Birodalom támadása több korabeli forrás alapján is ismert. Az állam egy valóságos szuperhatalom volt a korszakban, a függetlenségre törekvő Júdai Királyság ereje a birodaloméval szemben eltörpült. Lákis ekkoriban Jeruzsálem után a régió második legjelentősebb városa volt, amelyhez komoly védelmi rendszer tartozott, az asszír seregnek azonban nem okozott komolyabb kihívást az ostrom.

A kutatók szerint a támadás során használt rámpát kisebb, nagyjából 6,5 kilogrammos kövekből emelték. A sereg valószínűleg gyorsan és szervezetten bányászta ki a nyersanyagot egy, a rámpa lábához a lehető legközelebb fekvő helyről. A szakértők azt feltételezik, hogy a köveket kézről kézre, láncban adogatták, a becslések alapján így egyetlen nap alatt 160 ezer kő kerülhetett a helyére. A rámpa ily módon mindössze 25 nap alatt épülhetett fel.

A munkát valószínűleg foglyokkal végeztették. Az emelkedő végére hatalmas pajzsokat helyeztek, a védelmet pedig egyre előrébb tolták, ahogy haladt az építkezés. A munka végén gerendákat fektettek a rámpára, hogy az ostromgépek könnyebben haladhassanak rajta.