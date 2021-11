A hanukához köthető leletek kerültek elő Izraelben

Fegyverek, égett gerendák, érmék és egy megerősített, hellenisztikus építmény maradványaira bukkantak a közép-izraeli lákisi erdőben – számol be a The Times of Israel. Az Izraeli Régészeti Hatóság szerint a felfedezés egy, a makkabeusok, illetve a zsidókat elnyomó Szeleukida Birodalom közötti 2100 éves csata bizonyítéka.

A lelőhely a hanukával kapcsolatos történetet támasztja alá. Az épület annak a megerősített vonalnak a része lehetett, amelyet a hellenisztikus sereg emelt a támadó makkabeusok ellen, a védekezés azonban sikertelen volt, a helyszínt pedig elpusztították.

A régészek egy 15-ször 15 méteres építményt tártak fel, amely időszámítás előtt 112 körülről származik. A struktúrát 3 méter vastag, hatalmas kövekből emelt fal vette körbe, a második emelet elpusztult, az elsőn hét szobát azonosítottak. A kutatók szerint az épület 5 méter magas lehetett.

A struktúrát vastagon beborították a felső emelet romjai, a rétegben számos izgalmas leletre bukkantak, köztük érmékre és parittyalövedékekre. A maradványok alapján az építmény Ióannész Hürkanosz hasmoneus főpap-fejedelem támadása során pusztult el.

A hanukához köthető hódításról az Ószövetség is említést tesz. Az ünnep 2021-ben november 28-án kezdődik, a hanuka során a makkabeusok a görögök feletti győzelméről is megemlékeznek.