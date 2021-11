Folytatódik a leégett város feltárása

Az iráni Sor-i-Szoktha, azaz a leégett város, egy időszámítás előtt 3200 körül alapított település, amely egy bronzkori kereskedelmi út mentén fekszik. A város négy ősi civilizációnak is otthont adott, mindegyik kultúra történetét egy-egy katasztrofális tűzvész zárta le. A helyszínen régóta folytatnak feltárást iráni és olasz régészek, a csapat pedig most szerb kutatókkal is kiegészült – számol be a Teheran Times. Az ásatásra brit, francia és német régészeket is meghívtak.

Alireza Dzsalalzaei, a tartomány turisztikai igazgatója szerint eddig csupán a város 4-5 százalékát tárták fel. A vizsgálatokhoz rengeteg időre és pénzre van szükség.

Egyévnyi szünet után a 19. régészeti szezon november 19-én kezdődött, Dzsalalzaei szerint ezúttal a középső és keleti rész lakóépületeire koncentrálnak majd. Az idei szezon előreláthatóan 60 napig tart majd, ebből 45 nap lesz a terepmunka, és 15 napot fog kitenni az információk kiértékelése.

A feltárás nemcsak a helyi emberek, hanem a korabeli állat- és növényvilág megismerésében is segíthet. Korábban például megtalálták egy majom maradványait, az állatot minden bizonnyal fogságban tartották, miután pedig elpusztult gazdája egy gyermekhez hasonlóan temette el.