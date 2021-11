Dohányzóasztalként használtak egy felbecsülhetetlen értékű római mozaikot

Közel 50 éven át használtak dohányzóasztalként egy római mozaikot egy New York-i lakásban – számol be a The Guardian. A kincs eredetileg egy hajón volt, amelyet Caligula császár használt.

Dario Del Bufalo olasz kőszakértő egy interjúban mesélte el, miként bukkant a tárgyra. 2013-ban New Yorkban tartott előadást, illetve dedikálta könyvét, amely a vöröses-lilás, a rómaiak által előszeretettel használt porfir kőzetről szól. A kötetben szerepelt egy kép egy rég elveszett mozaikról, amely egykor Caligula két luxushajójának egyikén borította a padlót. A hajókkal a császár egy Róma közeli tavon, a Nemi-tavon utazgatott, halála után a járművek elsüllyedtek – egyes feltételezések szerint szándékosan süllyesztették el őket.

A maradványokat az 1930-as években emelték ki, majd a tó partján egy múzeumban állították ki. 1944-ben, amikor a második világháború alatt a németek visszavonultak Olaszországban, a hajók sok más kinccsel együtt elpusztultak.

Majdnem 70 évvel később Del Bufalo dedikálás közben meghallotta egy férfi és egy nő párbeszédét. Azt mondták, a könyvben szereplő mozaik a nő otthonában van. Mint kiderült, a nő, Helen Fioratti műkincskereskedő és galériatulajdonos volt. Férjével az 1960-as években vásárolták meg a mozaikot egy olasz nemesi családtól, majd asztalként kezdték használni.

Egy vizsgálat később felfedte, hogy a lelet lopott, és valószínűleg a világháború alatt vitték el. A mozaikot így visszaküldték Olaszországba, idén márciusban pedig kiállították a Nemiben található hajómúzeumban.