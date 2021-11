Római mozaikra bukkantak egy farmon

A tavalyi járványügyi lezárások idején Jim Irvine családjával apja közép-angliai, rutlandi birtokán sétálva izgalmas felfedezésre jutott – számol be a The Guardian. A későbbi régészeti feltárás kiderítette, hogy a farmon egykor egy római kori villa állt, amelyhez egy lenyűgöző mozaik is tartozott.

Eddig Európában is csak kevés olyan mozaikot találtak, amely az Iliászt jeleníti meg, az Egyesült Királyságban pedig ez az első példa. A maradványokat a Leicesteri Egyetem vizsgálta a kormányzati Historic England és a rutlandi tanács munkatársaival.

A villához több épületrész is tartozott, a szakértők szerint a komplexumot egy tehetős személy lakta a római kor végén, a 3-4. században. Az adatok alapján egy istálló és talán egy fürdő is állt a központi épület mellett. A mozaikon emberi maradványokat is felfedeztek, ezek valószínűleg akkor kerültek oda, amikor a villa már nem volt lakott.

Irvine séta közben edénytöredékekre bukkant, ami felkeltette az érdeklődését. Utóbb műholdas képeket is szemügyre vett, és a növényzetben furcsa mintára lett figyelmes. Később értesítette a hivatalt és a régészek megkezdték az ásatást.

A mozaik nagyjából 11-szer 7 méteres, a kutatók pedig azt feltételezik, hogy eredetileg egy ebédlőt vagy szórakoztatásra kialakított termet díszített. Noha a mozaikok igen gyakoriak voltak a birodalomban, Akhilleusz és Hektór párviadalát nagyon ritkán örökítették meg. John Thomas, a Leicesteri Egyetem régésze és a projekt vezetője szerint ez a legizgalmasabb római mozaik, amelyet az Egyesült Királyságban az elmúlt száz évben találtak.