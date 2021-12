Új Range Rover: A következő szint a luxusterepjárók világában (X)

A prémium szabadidőjármű műfaját megteremtő Range Rover fél évszázada mutat irányt a világnak, az új generációs modell kifinomultsága, testreszabhatósága és szolgáltatásainak kínálata pedig minden eddigin túlmutat. A Range Rover generációkon átívelő génjei természetesen most is tetten érhetők: a jellegzetesen rövid első túlnyúlás, a formális orrkialakítás, a meredek szélvédő és a jellegzetes, hajószerűen keskenyedő far mind a Range Rover kortalan karakterét erősítik.

„Igenis lehetséges egyszerre ragaszkodni a múltunkhoz, és előremutatót alkotni – pontosan így tettünk most is” – mondta Gerry McGovern professzor, a Jaguar Land Rover kreatívigazgatója az autó világpremierjén, melyre nem is akárhol, hanem a londoni Royal Opera House-ban, a képzőművészeti, kulturális, üzleti és sportélet vezető képviselőinek jelenlétében került sor októberben. A minden elődjénél kívánatosabb új Range Rover lélegzetelállítóan modern karakteréhez természetes könnyedséggel társítja a fejlett technológiai tartalmat és az online kapcsolódást, miközben most először akár hét felnőtt utasnak kínál férőhelyet.

Elsőként itt mutatkozik be a Land Rover saját fejlesztésű MLA-Flex padlólemeze, amely belső égésű, tölthető hibrid és tisztán elektromos motorokkal egyaránt felszerelhető. Az új modell takarékos mild hybrid és akár 100km tisztán elektromos hatótávolságra képes – 510 és 440 lóerős – plug-in hybrid hajtásláncokkal, négy-, öt- vagy hétüléses kivitelben, normál és nyújtott tengelytávval érhető el. 2024-ben egy tisztán elektromos modellel bővül a Range Rover kínálata: ez lesz a Land Rover első 100%-ban elektromos járműve.

A fenntarthatóság az új Range Rover esetében nem merül ki a takarékos hajtásláncokban: innovatív anyagok és folyamatok mérséklik a modell gyártásának és használatának környezeti hatását.

Az új Range Rover innovatív technológiák széles palettájával biztosít utolérhetetlen kényelmet és kifinomultságot. A harmadik generációs aktív zajcsillapítás technológia a létező egyik legcsendesebb utasteret eredményezi. Az ösztönösen kezelhető hangvezérlés funkciót a beépített Amazon Alexa szolgáltatás biztosítja. A természetes beszéd alapú hangvezérlés a szórakoztató rendszer kedvenc funkcióitól kezdve a zeneszámok kiválasztásán át a navigációs úti célok meghatározásáig vagy a telefonkönyvi bejegyzések kezeléséig mindenhez hozzáférést biztosít. Az utasok kényelmére és egészségére a legmodernebb utastéri légtisztító rendszer ügyel, amely duál nanoe technológiát alkalmazva mérsékli az allergén anyagok koncentrációját, és távolítja el a kórokozókat a levegőből.

A Range Rovertől megszokott menet- és terepképességekről, valamint a magabiztos kiállásról a Land Rover úttörő integrált futómű-szabályozási rendszere gondoskodik. Az összkerék-kormányzás stabilabb nagysebességű vezethetőséget, valamint a Land Rover történetének legszűkebb fordulókörét eredményezi.

A vadonatúj Range Rovert az Egyesült Királyságban tervezték és fejlesztették, kizárólag történelmi otthonában, a Land Rover solihulli üzemében, ultramodern gyártósoron készül majd. Tudjon meg többet az új Range Roverről: https://www.landrover.hu/vehicles-new-range-rover