Több ezer éves sírokat találtak egy azeri aranybányában

Az AzerGold CJSC bányászati vállalat szerint egy új lelőhelyet találtak Azerbajdzsán nyugati részén – számol be az Azernews. A maradványok a csovdari aranybánya kibővítésekor kerültek elő, a leletek megtalálásakor a munkát azonnal leállították, és az Azeri Tudományos Akadémia régészei elkezdték feltárni a területet.

A szakértők 58 kőből készült koporsót fedeztek fel, a leletek a késő bronzkorra vagy a korai vaskorra datálhatóak. Az időszámítás előtti 2-1. évezred fordulójáról származó csontok, fegyverek, ékszerek, használati tárgyak és egyéb leletek a Khodzsali-Gadabaj-kultúrához köthetőek. A kutatók olyan kék gyöngyöket is azonosítottak, amelyek Egyiptomból származnak.

A régészek megállapították, hogy a leletek ahhoz a nekropoliszhoz tartoznak, amelyet 2019-ben fedeztek fel a csovdari bányánál. A temetőben 156 nyughelyre bukkantak.

A most előkerült leleteket nemcsak azeri, hanem külföldi kutatók is vizsgálják majd. A szakértők bíznak benne, hogy elég mintát gyűjthetnek a genetikai elemzéshez, és az elhunytak étrendjét, életmódját és esetleges betegségeit is megismerhetik.