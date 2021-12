Őskori csecsemő sírjára bukkantak

Egy 10 ezer éve, nem sokkal az utolsó jégkorszak után eltemetett lánygyermek maradványaira bukkantak egy olaszországi barlangban – számol be az Arizonai Állami Egyetem oldala. Jamie Hodgkins, a Denveri Coloradói Egyetem paleoantropológusa és kollégái tanulmányukban a csontváz melletti gazdag leletanyagot is leírják, a sírmellékek, köztük az ékszerek arról árulkodnak, hogy a korszakban a legfiatalabb lányok is a társadalom teljes értékű tagjai voltak.

A temetkezések régészeti emlékei sokat elárulnak az adott kultúra szokásairól, világáról. A gyermeksírok vizsgálata különösen izgalmas, mivel felfedheti, hogy a korabeliek miként tekintettek a gyerekekre. Az Olaszországban feltárt, Neve becenevű csecsemő nyughelye azt sugallja, hogy már a térség 10 ezer évvel ezelőtti lakói is egyenértékűként tekintettek a legkisebb lánygyermekekre.

Az Arma Veirana-barlang Olaszország északnyugati részén fekszik, és népszerű kirándulóhelyszín, de az pleisztocén tárgyakban gazdag üreget a fosztogatók is felfedezték. Hodgkinsék 2015-ben kezdték el tanulmányozni a lelőhelyet, az ásatások során megannyi lelet, köztük neandervölgyiekhez köthető tárgyakat találtak. Neve maradványait 2017-ben fedezték fel.

A kutatók átfogó elemzés alá vették a leleteket, a csapat szénizotópos és genetikai vizsgálatot is végzett. Az őskőkorszak végének és a középső kőkorszak elejének temetkezési szokásai kevéssé ismertek, különösen a csecsemőtemetkezések, a felfedezés ezért jelentős.

Az elemzések alapján Neve 40-50 napos korában halt meg, és 47, valamint 28 nappal születése előtt olyan stressz érte, amely átmenetileg megállította fogai növekedését. A szén- és nitrogénizotópok vizsgálata azt mutatta, hogy anyja szárazföldi táplálékokat fogyasztott, míg a magzat a méhében volt.