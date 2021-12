A neandervölgyiek is alakították a tájat

Wil Roebroeks, a Leideni Egyetem régésze és munkatársai új tanulmányukban azt mutatják be, hogy miként hatottak a neandervölgyiek környezetükre – számol be a Phys.org. A csapat arra jutott, hogy a vadászó, gyűjtögető közösségek tűz segítségével alakítottak ki nyílt területeket, és ily módon már 125 ezer éve is módosították környezetüket.

Roebroeks szerint a régészeket régóta foglalkoztatja a kérdés, hogy az emberek hogyan hatottak a múltban az élővilágra. A beavatkozás gyenge nyomai már nagyon korán felismerhetőek.

A szakértők a németországi Halle közelében fekvő egyik bánya, Neumark-Nord maradványait vizsgálják. A helyszínen évtizedek óta zajlanak ásatások, melyeken a neandervölgyiek jelenlétének bőséges bizonyítékai kerültek elő. A kutatók többek között állatcsontokat, kőtárgyakat és széndarabokat találtak.

125 ezer évvel ezelőtt a tágabb térségben, Hollandiától Lengyelországig egy nagyvadakban gazdag erdőség feküdt. A tavak mentén a neandervölgyiek nyomai is feltűntek, ezeken a helyeken pedig nagy, nyílt részek alakultak ki az erdőkben. A csapat megállapította, hogy a nyílt területek a neandervölgyiek miatt jöttek létre, azok legalább 2 ezer évig fennmaradtak. Azon tavaknál, ahol az emberek nem jelentek meg, nem jöttek létre ilyen területek.

A szakértők hosszú időn át úgy vélték, hogy a környezet átalakulása csak mintegy 10 ezer éve, a mezőgazdaság megjelenésével kezdődött. Az utóbbi időkben ugyanakkor egyre több a bizonyíték arra, hogy a táj formálása már a korábbi időkben elkezdődött.