Profi harcosok ókori intézménye

A viadaloknak helyszínt adó arénákkal ellentétben a gladiátorharcosokat képző iskolákból aránylag kevés volt a Római Birodalom területén. Pannónia viszont már a birodalom határterülete volt, és a tehetősek, akik megengedhették maguknak, hogy gladiátorokat tartsanak, éppenséggel a peremvidékeken találták meg a legígéretesebb utánpótlást. Az pedig nyilván jó megoldásként adódott számukra, hogy már eleve kiképzett harcosokkal térhettek vissza a birodalom belsejébe.

A római gazdagok korántsem holmi vérszomjtól sarkallva tartottak gladiátorokat – annak, aki politikusi pályára és hatalomra áhítozott, jó stratégia volt a publikum szórakoztatása, mert a tömeg rokonszenve szavazatok tömkelegét is jelenthette.

A régészek az antik Pannónia több városában is föltártak kisebb-nagyobb arénákat. Aquincumban, mint kiderült, nem egy, hanem két amfiteátrum épült. Az egyik a mai Szentendrei út mellett, a másik pedig a Nagyszombat utcánál. Az utóbbi katonai gyakorlótérként is működött, 10-12 ezer nézőt fogadhatott be, arénája nagyobb volt még a római Colosseuménál is, ráadásul el lehetett árasztani, így akár vízi csatározásokat is rendezhettek benne.

Eddig nem sikerült kideríteni, hogy a katonai amfiteátrumot a nép szórakoztatására, gladiátorharcok helyszíneként is használták-e. Aquincum másik, polgárvárosi amfiteátrumáról

viszont tudható, hogy annak idején gladiátor-laktanya és gyakorlótér is tartozott hozzá.