A Théra-kitörés áldozatára bukkantak

A mai Szantorini festői szigetét egykor elpusztította a hatalmas robbanással járó kitörés, a sziget beomlásakor kialakuló cunami pedig végigsöpört az Égei-tengeren, amelynek nyomait számos helyről ismerjük.

Néhány éve egy, a mai Törökországban lévő régészeti lelőhelyen, Çesme-Bağlararasıban zajlanak olyan feltárások, amelyben a 227 kilométerre történt kitörés nyomaira is rábukkantak. Bár a kitörésből kihulló vulkáni hamu nyomait rengeteg helyen megtalálták, a kitöréssel együtt járó cunamiét csak egészen kevés lelőhely bizonyítja. Ez jórészt annak köszönhető, hogy a cunamik általában kisodornak mindent a tengerre, így kevés nyomuk marad.

Nemrégiben azonban egy olyan áldozatra bukkantak a nevezett török lelőhelyen, akit teljes bizonyossággal e természeti csapáshoz lehet kötni, számolt be az ORF tudományos hírében a PNAS cikkére hivatkozva. Korábban nem sikerült biztosan a kitöréshez köthető emberi maradványokra bukkanni sehol, annak ellenére, hogy minden valószínűség szerint sok ezer áldozata lehetett a katasztrófának.

Az egykori virágzó parti településen épületeket, utakat tártak már fel, most azonban egy olyan területre koncentráltak a régészek, ahol a próbaásatáskor kaotikus nyomokat lehetett találni. Leomlott falak, kagylóhéjakkal kevert edénytöredékek, vulkáni hamu rétegződött egymásra, az innen kiemelt mintákat (ahogy a területről származókat korábban is) a Bécsi Műszaki Egyetem radiokémiai laborjában elemezték. A vulkáni hamu összetételének elemzése után igazolódott be, hogy a Théra-kitörés nyomaira bukkantak, most pedig egészen részletes kép született az egykor itt lezajlott eseményekről.

Excavations at Çeşme-Bağlararası on Aegean coast of Turkey uncover remains of a young man and dog, killed by a #tsunami triggered by the eruption of the #Thera volcano on the island of #Santorini 1600 BCE. https://t.co/1g8xT6Lloo pic.twitter.com/fc3iDYjUA1 — European Association of Archaeologists (@archaeologyEAA) December 28, 2021

A feltárt rétegek kaotikus voltáról a régészeknek sikerült bebizonyítani, hogy a Théra-kitörést követő cunami hatására jöttek létre. Egy férfi és egy kutya maradványai is előkerültek e rétegek közül, akik egyúttal az első olyan áldozatok is, akiket e természeti katasztrófához lehet kötni!

Ugyan a Théra szigetén lévő Akrotiri vastag hamuréteg alatt volt, ám itt egyetlen áldozatra se bukkantak (ők valószínűleg még időben elmenekülhettek, mivel a kitörés több fázisból állhatott, így voltak figyelmeztető jelek). Mos előkerült áldozat és kutyája egy épületben tartózkodhatott, amely rájuk omlott.

Az események rekonstrukciója szerint az első cunamihullám végzett az áldozatokkal, ezután lerakódott egy kisebb hamuréteg, majd néhány órával később érkezett még egy cunamihullám közvetlenül a tengerpartra. Ezután újabb szakaszban tudott némi vulkáni hamu kiülepedni, és közben égett anyagok is sodródtak a tengeren, amelyek egy része a partra is kisodródott.

Nem sokkal később egy harmadik, de már kisebb cunamihullám is érkezett, majd pár nap nyugalom uralhatta a területet, mivel olyan nyomokra bukkantak a régészek, amelyek alapján a korabeli emberek kutattak például a most megtalált fiatalember után is. Sajnos az áldozat egy méterrel mélyebben feküdt, mint a korabeli mentési munkák során ásott gödrök mélysége volt. Itt azonban még nem volt vége az eseményeknek: jött a negyedik, ismét csak nagyobb cunamihullám, amely a megkezdett helyreállítási munkákat mind tönkretette. Ezek az egymást követő hullámok beleillenek abba a képbe, amelyet a kitörés szakaszos voltáról a szakemberek korábban vázoltak.

Çesme ma kis tengerparti üdülővároska, ám a múltbéli cunami bármikor megismétlődhet: a környék igencsak földrengésveszélyes, így a régészeti lelet egyúttal figyelmeztetés is egy lehetséges jövőbeli katasztrófára.