Ne feledkezzünk el a háziállatok biztonságáról, szilveszterkor!

Az óévbúcsúztatókor használt pirotechnikai eszközök intenzív hang- és fényhatásai a háziállatok számára sokkos pánikot okozhatnak. Ezek azonban megelőzhetőek – olvasható az Egyesület MTI-hez eljuttatott közleményében.

A petárdától megijedt kutyák a kerítésen átugorva vagy a pórázt a gazda kezéből kitépve próbálhatnak a robbanásoktól elmenekülni. Fontos, hogy a háziállatokat tulajdonosaik a petárdázás helyszíneire semmiképpen ne vigyék ki! A riadtan menekülő állatok néhány óra alatt 5-10 kilométert is képesek megtenni. Van, hogy az elmenekült kedvencek soha többé nem kerülnek elő – hívja föl a figyelmet Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület munkatársa.

Segíti a megtalálást, a kutyában lévő, kötelező mikrochip, hisz a regisztrált adatok tartalmazzák a gazda elérhetőségét, így, ha valaki megtalálja az állatot, már a gazdát is tudják értesíteni. Érdemes még a kutyákra, macskákra a gazda elérhetőségét tartalmazó bilétás nyakörvet is kötni, hogy a megtaláló könnyen elérhesse a tulajdonost.

Az otthonokban a háziállatoknak érdemes a közvetlen utcai hangoktól elszigetelt helyet, például belső szobát, udvarrészt, garázst vagy jó kerítéssel körülvett udvart biztosítani. A sötétítő függöny lehúzása és a redőny leeresztése szintén a háziállatok védelmét szolgája. Félősebb kutyák és macskák számára az állatorvos által ajánlott nyugtató szerről is gondoskodhatnak tulajdonosaik a petárdázások idejére.

A háziállat esetleges elkóborlása esetén érdemes a www.orpheus.hu oldalon a közelben működő állatvédő szervezetekről informálódni.

Az elkóborolt állatok hazajutását a MOL töltőállomások is segítik. 2022-ben a hálózat országszerte 15 MOL benzinkútnál lesz ingyenes mikrochip-leolvasó. Tavaly szilveszter éjszaka összesen 58, év közben pedig több mint ezer elkóborolt kutyát vittek be a MOL töltőállomásaira azonosítani – írja az MTI-hez eljuttatott közleményben a MOL.

A mikrochip-leolvasóval rendelkező helyszínek listája elérhető a Vigyél Haza Alapítvány kutyakereső alkalmazásában, valamint a MOL töltőállomás-keresőn.