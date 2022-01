A szudáni Kartúm külvárosához tartozik Szoba, az egykori Alódiai Királyság fővárosa. A keresztény állam az 5-6. és a 13-14. század között működött, leletanyaga pedig egészen kivételes.

A Dr. Mariusz Drzewiecki, a Varsói Egyetem Mediterráneumi Régészeti Központjának munkatársa által vezetett csoport december közepéig dolgozott a Szobánál zajló feltárásokon – számol be az intézet oldala. A csapat két helyszínen folytatott ásatást, az egyiknél egy egykori, nagyobb épület konyhája és tárolója fekszik. Itt a kutatók falakat, igencsak díszes edényeket, lámpásokat és egyéb leleteket találtak, a szakértők szerint az építmény egy tűzvész után néptelenedett el.

Három lámpás Forrás: University of Warsaw

A másik ároknál egy középkori kertre bukkantak, ez az első ilyen típusú felfedezés Szoba területén. A kerthez egy összetett öntözőrendszer tartozott, a környékről a csapat botanikai mintákat is begyűjtött. E minták alapján igyekeznek majd meghatározni, hogy milyen növényeket termeszthettek, tarthattak az egykori kertben.

A szakértők a régészeti vizsgálat mellett néprajzi és antropológiai kutatást is folytattak. A környék modern lakói rengeteg történetet ismernek a romokról, Szoba megóvásának szempontjából pedig elengedhetetlen, hogy a kutatók és a helyi közösség jó kapcsolatot ápoljanak egymással, mivel a most is feltárás alatt álló, és hasonló régészeti jelentőségű üres területek a terjeszkedő modern kori városlakók számára áhított építkezési lehetőséget jelentenek. A kutatók, akik kis téli szünet után hamarosan folytatják a munkálatokat, ennek ellensúlyozására egy múzeum lehetőségét is felvetették.