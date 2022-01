Ősi úthálózatot találtak a sivatagban

Forrás: AAKSAU/AAKSAK and Royal Commission for AlUla.

Komplex, több ezer éves, nyughelyekkel szegélyezett útrendszert fedeztek fel az Arab-félsziget északnyugati részén – számol be a szaúd-arábiai El-Ulai Királyi Bizottság (RCU) oldala. A Nyugat-Ausztráliai Egyetem (UWA) csapata által feltárt hálózat ösvényei mellett több ezer sír fekszik, és oázisokat, illetve legelőket köt össze. Úgy tűnik, az időszámítás előtti 3. évezredben élénk volt a térség csoportjai közötti gazdasági és társas kapcsolat.

Az UWA szakértői egy nagyobb, 13 régészeti és örökségvédelmi projektet tömörítő nemzetközi programba csatlakoztak be. A kutatásokban az RCU is részt vesz. Amr el-Madani, a szervezet igazgatója szerint minél többet derítenek ki Északnyugat-Arábia ősi lakóiról, a misszió tagjait annál inkább inspirálják az egykori emberek. A térség népei harmóniában éltek a környezettel, tisztelték elődeiket, és képesek voltak a szélesebb régiót is elérni.

Dr. Matthew Dalton, az UWA munkatársa és kollégái új tanulmányuk elkészítéséhez műholdas és légi felvételeket elemeztek, de a felszínen gyűjtött adatokat is megvizsgálták. A feltárt úthálózat 160 ezer négyzetkilométeren terül el. El-Ula és Khajbar térségében mintegy 18 ezer sírt mutattak ki, ezek közül 11 ezer köthető a hálózathoz. A struktúrák többsége a vízforrások környékén húzódik, az utakat a korabeli pásztorok használhatták.

Dr. Hugh Thomas, a projekt igazgatója szerint a friss eredmények igazolják, hogy a térség nagyban hozzájárulhat a Közel-Kelet újkőkori és bronzkori történetének megismeréséhez.