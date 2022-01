Szójelentés és hangok kapcsolata – nyelveken keresztül

A holland Radboud Egyetem számolt be arról az izgalmas nyelvészeti kutatásról, amelyben azt vizsgálták meg, hogy vajon a különböző nyelveken a durva, illetve a sima jelentésű szavakban mennyire gyakori az R hang. (A kutatásban a kanadai Brit-Columbiai Egyetemen kutató magyar nyelvész szakember, Sóskuthy Márton is részt vett, a Scientific Reports folyóiratban közölt tanulmányban.

A kutatók összesen 332 mai beszélt nyelvet vizsgáltak meg, és ebből az derült ki, hogy szoros kapcsolat van a szavak hangzása és a tapintásérzékelés közt, közel négyszer gyakoribb a durva jelentésű szavakban az R hang, mint a sima jelentésűekben. Ilyen R hangos példák a baszk zakarra, a mongol barzgar, a magyar durva, vagy a holland ruw. E szavak kiejtésében közös, hogy az R hangot pörgősen ejtik (ahogy mi magyarok).

A vizsgálatok arra is rámutattak, hogy 38 jelenkori indoeurópai nyelvben általános ez a durva-R kapcsolat, sőt, vissza lehet vezetni a proto-indoeurópai gyökerekig, ami azt jelenti, hogy ez a kapcsolat a kiejtés és a tapintás közt valószínűleg ősi, és legalább 6000 éve fennáll.

A magyart és az angolt, e két nem rokon nyelvet összevetve kiderült, hogy azon kifejezések kb. 60 százaléka, amelyek a felület durvaságára utalnak, például a göcsörtös, az érdes, rücskös, stb. mindkét nyelvben tartalmaznak R hangot is. Kétszer olyan gyakran van bennük R, mint a felület simaságát jelentő szavakban, mint például a sima, selymes, olajos, szintén mindkét nyelvben.

Mark Dingemanse, a kutatás egyik résztvevője megjegyezte: „Ezek az összefüggések önmagukban is igencsak meglepőek, azonban összességében egy, a tapintás és a beszédhangok közt fennálló, nagyon mélyről eredő kapcsolatra világítanak rá.” A kutatók szerint ez is rávilágít arra, hogy a szavak kialakulásában az egyéb érzékeinknek is szerepük volt.

A világ nyelveinek kb. háromnegyede ismeri az R hangot, s ezek legtöbbje a mienkhez hasonló pörgős ejtésű R-t használ. A kapcsolat a felület durvaságát jelző szavak és az R hang között e nyelvekben a legszorosabb.