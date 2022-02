Az Oxfordi Egyetem elveszett épületére bukkantak

Az Oxfordi Egyetem alá kisebb, komolyabb önállósággal bíró egységek, úgynevezett college-ok tartoznak. Ezek közül az egyik az Oxford közepén található Brasenose College, amelynél épp új szállásokat építenek a hallgatók számára.

A munkálatok során az elveszett St. Mary’s College mészkőből emelt alapjaira bukkantak – számol be a Smithsonian Magazine. Az intézményt VIII. Henrik számolta fel a 16. században. Ben Ford, az Oxford Archaeology projektmenedzsere szerint az építkezés izgalmas lehetőséget kínált Oxford ezen különleges és lenyűgöző területének feltárására.

A St. Mary’st 1435-ben alapították azzal a céllal, hogy ott Ágoston-rendi kanonokokat képezzenek. A kétemeletes, kápolnát és könyvtárat is tartalmazó, college építése nagyon lassú volt, a munkálatok csak Thomas Wolsey bíboros, VIII. Henrik fő tanácsadójának közbenjárására, az 1520-as években gyorsult fel. Miután Wolsey 1530-ban kikerült a király belső köréből, az anglikán egyház létrehozásának részeként 1536-tól elkezdték felszámolni a szerzetesrendeket. A St. Mary’s építményét többször kifosztották, és szép lassan elpusztult.

A szakértők úgy vélik, hogy a most megtalált alap Wolsey idejéből származik, és a kápolna egyik falát tartotta. A kutatók vermeket is felfedeztek, melyekben szenet és állati csontokat találtak, ami egy konyha jelenlétére utal. A környéken egyéb leletek, köztük egy csontfésű is előkerült. A régészek bíznak benne, hogy a területet vizsgálva további felfedezésekre juthatnak.