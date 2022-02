Lefejezett testeket találtak egy ókori temetőben

A London és Birmingham közötti HS2 nagysebességű vasútvonal építését megelőzően, 2018-ban példátlan régészeti projekt kezdődött Angliában. A nagy területet érintő ásatásokon számos izgalmas lelet került elő, ezúttal a délkelet-angliai Fleet Marstonnál bukkantak egy római kori településre – számol be a HS2 oldala.

A nagyjából 2 ezer éves város feltárásán mintegy 50 régész több mint egy éven át dolgozott. A szakértők nemcsak a háztartási mindennapok, hanem a kereskedelem és az ipar nyomait is megtalálták. A település egy fontos út mellett feküdt, ezért meghatározó állomáshely lehetett az utazók és a katonák számára, területén pedig egykor egy piac is működhetett. A kutatók többek között korabeli érméket, súlyokat, kanalakat és dobókockákat is felfedeztek.

Ólomból készült dobókocka Forrás: HS2

A szakértők egy késő római kori temetőt is feltártak, amelyben mintegy 425 nyughelyre, köztük néhány hamvasztásos sírra bukkantak. Úgy tűnik, a korszakban jelentősen nőtt a város népessége. A temetőn belül két nagy sírcsoportot figyeltek meg, elképzelhető, hogy a nyughelyeket törzsi, családi vagy etnikai alapon szervezték.

Érdekes módon a temetőben az elhunytak mintegy 10 százaléka lefejezett, a fejet pedig sok esetben a lábakhoz helyezték. Az egyik lehetséges magyarázat, hogy az érintettek törvényen kívüliek voltak, de érdemes kiemelni, hogy a lefejezés a korszakban máshol normál, de marginális temetési szertartásnak számított.

A területtől délebbre egy vaskori lelőhelyet is felfedeztek. A környéken előbb mezőgazdasági munkát folytathattak, majd település alapíthattak, a római korban pedig egy kőfejtő lehetett a helyszínen.