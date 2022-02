Második világháborús hadifogolytáborra bukkantak

Egy második világháborús hadifogolytábor maradványait fedezték fel a nyugat-angliai Shropshire megyei Oswestry közelében – számol be a feltárást végző Wessex Archaeology. A leletek egy útfelújítást megelőző feltáráson kerültek elő. A Wessex Archaeology szerint a tábor 1940 és 1948 között működött, a helyszínen 2 ezer német katonát őrizhettek. A szakértők úgy gondolják, hogy a feltárt leletek sokat elárulnak a korabeli hadifoglyok mindennapjairól.

A kutatók többek között egy német pisztolyt, egy töltényhüvelyt, egy sörösüveget, tisztálkodó eszközet és egyéb személyes tárgyakat fedeztek fel. John Winfer, a Wessex Archaeology projektmenedzsere szerint meglepődtek a rabok viszonylagos kényelmére utaló leletektől. Mint hozzátette, a forrásokból tudni, hogy a Vöröskereszt Európa sok más hadifogolytáborához hasonlóan ezt is felkereste. A szervezet jelentésében külön kiemelte a helyi raboknak kínált létesítmények állapotát és a tevékenységek sokszínűségét, ezt pedig most a régészeti bizonyítékok is megerősítik.

A foglyok számára biztosítottak voltak a sport- és zenetevékenységek, az elektromosság, a fűtés, a vécék, valamint a hideg- és meleg vizes zuhanyzók. A rabok asztalos műhelyekben dolgozhattak, a fiatalabbak pedig a tábor iskolájában tanultak.

A dokumentumok és leletek ugyanakkor nem festenek teljesen idilli képet. A források alapján több alkalommal is megpróbáltak megszökni a táborból, a szakértők pedig határoló árkokra és szögesdrótokra is bukkantak. A felfedezett fegyver és töltény sem éppen békés állapotokra utalnak.