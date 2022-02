Ősi emberáldozatokat találtak egy perui sírban

A perui Nemzeti San Marcos Egyetem (UNMSM) csapata gyermekek és felnőttek maradványaira bukkant Cajamarquilla ősi lelőhelyénél – számol be a Heritage Daily. A holttestek egy előkelő férfi sírjánál kerültek elő.

Cajamarquilla a preinka kultúra egyik fontos városa volt, amely idővel kereskedelmi és kulturális központtá fejlődött. A települést története csúcsán akár 20 ezer ember is lakhatta, a klimatikus átalakulások miatt ugyanakkor 1500 körül elnéptelenedett.

Az előkelő, 20 év körüli férfi nyughelyének megtalálásáról decemberben számoltunk be. A Pieter Van Dalen Luna és Yomira Silvia Huamán vezette régészek most bejelentették, hogy a sír bejáratánál hat gyermek múmiáját és hét felnőtt csontjait is felfedezték.

A szakértők szerint az elhunytak emberáldozatok voltak, feladatuk az lehetett, hogy elkísérjék az előkelőt a túlvilágra. Lehetséges, hogy az áldozatok között a férfi gyerekeit, feleségét és leghűbb szolgáit is megtalálni.

A maradványok a 800-1200 közötti időszakból származnak. A sírból agyagtárgyak, botanikai elemek és egyéb szerves leletek is előkerültek, melyeket később az UNMSM laboratóriumában fognak elemezni. A mintákon szén- és stronciumizotópos vizsgálatot, illetve genetikai analízist is végeznek majd.