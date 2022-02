Kutyaáldozatokat találtak egy kelta településen

Egy gazdag, vaskori település maradványaira bukkantak Északnyugat-Angliában – számol be a Liverpool John Moores Egyetem oldala. Eddig nem találtak hasonló korú, jelentős lelőhelyet a térségben, az új felfedezés sokat árnyalja a régió történetét.

A Poulton Research Project keretében a Dee folyó partján, egy középkori apátságnál folytattak ásatást, a régészek pedig tíz kelta kerekház nyomaira bukkantak. A fa már rég eltűnt, de az egykori épületek helyét jelző vermek fennmaradtak. A gödröket a korabeliek szemétlerakókként használták.

Dr. Kevin Cootes, a Liverpool John Moores Egyetem munkatársa szerint egy lenyűgöző időkapszulát találtak, a mintegy 5 ezer tárgy közül a legkorábbiak időszámítás előtt 800 körülről származnak. A leletek elemzésével a szakértők betekintést nyerhetnek a korabeliek életébe, halálába, szokásaiba és szertartásaiba.

A helyszínen a kutatók a középső kőkorszakra, a neolitikumra és a bronzkorra datálható leleteket is felfedeztek. A vaskori hulladéklerakóban többek között cseréptöredékeket, állati maradványokat és emberi csontokat találtak – hogy utóbbiak miként kerültek ide, az kérdéses.

The first high status Iron Age site in North-West Britain has just been published in JCAS91. Multiple roundhouses and 5,000 finds were recovered from one trench, notably including dog sacrifices, human bone, ritual deposition and much more #archaeology #Ironage #poulton pic.twitter.com/iJFQgLFrGA

— The Poulton Project (@PoultonProject) January 28, 2022