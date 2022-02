Megvizsgálták a világ legősibb nadrágját

Forrás: M.WAGNER/ARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN ASIA

2014-ben a szakértők egy izgalmas leletet tártak fel Kínában: a kutatók úgy gondolják, hogy a 3000-3300 éves ruhadarab a legkorábbi ismert nadrág. A közelmúltban régészek és divattervezők egy csoportja átfogó elemzésnek vetette alá a leletet – számol be a BBC. Mayke Wagner, a Német Régészeti Intézet munkatársa és kollégái új tanulmányukban azt írják, a korabeliek több innovatív textilkészítő technikát is alkalmaztak, melyek ma is jól ismertek.

A ruhadarab a nyugat-kínai Tarim-medencében került elő. A nadrág egy férfi mumifikálódott holttestén volt, és mivel a maradványok mellett egy fejszét is találtak, feltételezhető, hogy az érintett személy harcos volt. A szénizotópos elemzés azt mutatta, hogy a lelet az időszámítás előtti 13-10. században készült, így ez lehet a legősibb ismert nadrág.

A korszakban a férfiak is jellemzően szoknyát vagy köpenyt hordtak, a nadrág kifejezetten azoknak készülhetett, akik sokat lovagoltak. A csapat szerint a nadrág anyagának elkészítéséhez olyan szövési technikát alkalmaztak, amellyel ma is készülnek farmernadrágok.

A kutatók azt feltételezik, hogy az eltérő technikák Ázsia különböző helyeiről származnak. Ahogy a korabeli pásztorok a régióban mozogtak, új módszereket sajátíthattak el.