Ókori smaragdbányákra bukkantak Egyiptomban

Joan Oller Guzmán, a Barcelonai Autonóm Egyetem munkatársa és kollégái 2020-ban és 2021-ben az egyiptomi Keleti-sivatagban fekvő Szikaitnál folytattak feltárást – számol be a Phys.org. A helyi épületek római kori smaragdbányákat vettek körbe. Az antikvitásban a térségre Mons Smaragdusként hivatkoztak, az értékes drágaköveket a birodalomban csak itt tudták kinyerni.

Az expedícióban a spanyol szakértők mellett lengyel régészek is részt vettek. A kutatók az időszámítás szerinti 4-6. századból származó maradványokat tártak fel, és megállapították, hogy az épületek egy része a blemmikhez köthető. A nomád törzsek alkotta csoport a 4. század végén élt a régióban. A szakértők Szikait nagy templomában két tökéletes állapotban fennmaradt szentélyt találtak, az egyiknél pedig jól megőrződött, 4-5. századi fogadalmi áldozatra bukkantak. A felfedezések azt sugallják, hogy a Római Birodalom bukása előtt a bányák a blemmik fennhatósága alá kerülhettek.

A csapat a lelőhely egyik legimpozánsabb komplexumát is megvizsgálta, amely valószínűleg egyszerre szolgált lakhelyként és raktárként. A két éven át tartó ásatás a helyi bányák részletes feltárásával kezdődött, a száraz Szikait-völgyben 11 olyan pontot is azonosítottak, ahol drágaköveket kerestek a korabeliek. Első alkalommal a két legnagyobb bánya topográfiája is elkészült, melyek közül az egyik több mint 40 méter mély.

Az adatokból kiderült, hogy a nagy mértékű bányászat csak akkor indult meg egy-egy helyen, amikor a legproduktívabb teléreket azonosították. A munkálatok során aztán komoly logisztikai infrastruktúrát alakítottak ki, településeket alapítottak, őrtornyokat emeltek. A lelőhelyeken a kutatók feliratokat is felfedeztek, az egyik pedig a római légiótól származik, ami igazolja, hogy a katonák is közvetlenül részt vettek az egyiptomi smaragd kinyerésében.

Az új eredmények tovább bővítik a Wadi el Gemal Nemzeti Park területén található smaragdbányákkal kapcsolatos tudást. A szakértők az új bányák mellett többek között több tucat települést és egy nekropoliszt is felfedeztek.