Sportosság a génekben: Megújult a Jaguár F-PACE (X)

A határozott fellépésű Jaguar F-PACE nem hétköznapi szabadidőjármű. Átdolgozott külső formavilága még dinamikusabb megjelenést kölcsönöz a járműnek, míg a tágas, prémium minőségű belső tér a legapróbb részletekbe menően megújult, és minden eddiginél nagyobb kényelmet kínál. A műszaki szempontból minden elemében ultramodern Jaguar – köszönhetően a teljes modellpalettán elérhető, továbbfejlesztett kényelmi-, online- és vezetőtámogató funkcióknak – gondoskodik utasai biztonságáról, eközben lenyűgöző menetképességeinek köszönhetően bármilyen úton, bármely időjárási viszonyok között helytáll.

Teljesítmény, takarékosan

A Jaguar legkorszerűbb Mild Hibrid dízel és benzines motorválasztéka mellett egyre többen választják a Plug-in Hybrid hajtásláncot ebben a kategóriában is. A hálózatról tölthető benzin-elektromos hibrid nemcsak 404 lóerős csúcsteljesítménye, de akár 59 km tisztán elektromos hatótávolsága miatt is figyelemreméltó. Ezzel a teljesítménnyel hosszabb utakra is bátran indulhatunk: a töltés csökkenésével autónk észrevétlenül kapcsol át benzines hajtásra, de akár útközben is könnyedén, mindössze 30 perc alatt tölthetjük 80%-os töltöttségi szintre.

Kényelem az egész családnak

A kompakt külső méreteihez képest rendkívül tágas F-PACE belső terében nemcsak a kivételes megmunkálás a figyelemreméltó. Új, intelligens funkciók gondoskodnak a még jobb utastéri levegőminőségről – az egyik ilyen újdonság a légkifúvás funkció, amely a klímaberendezés ventilátorai, illetve a belső keringetőrendszer segítségével már a beszállás előtt felfrissíti a levegőt. A friss vezetőtámogató funkciók mellett az új modellekben elérhetővé válik a vezeték nélküli Apple CarPlay és Android Auto szolgáltatás is, így még könnyebben csatlakoztathatóak az okostelefonok.

Intelligens biztonság

Könnyű manőverezhetősége mellett az új F-PACE a legkorszerűbb vezetőtámogató technológiák terén is élen jár. A választható sávtartó és parkolási segéd mellett említést érdemel a kiszállás-felügyelet funkció, amely az ajtó nyitásakor figyelmezteti az utazókat, ha közeledő autót vagy kerékpárost észlel. A kategóriában első ízben alkalmazott aktív útzaj-csillapítás folyamatosan méri és semlegesíti a menetzajokat, csökkentve ezzel a vezető fáradékonyságát.

A korábbinál másfélszer nagyobb HD érintőképernyőn keresztül, a tanulékony rendszer segítségével egyszerűen és gyorsan érhetőek el a leggyakrabban használt funkciók. Ugyanitt pár mozdulattal az útviszonyokhoz vagy vezetési stílusunkhoz tudjuk igazítani az autó menettulajdonságait, könnyedén megszelídítve akár a legvadabb terepet is.

Tudjon meg többet a vadonatúj Jaguar F-PACE-ről: https://www.jaguar.hu/jaguar-range-f-pace