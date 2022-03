Firenze titkát fedte fel a Medici család titkos átjárója

A különleges folyosó története a Florence museum.com oldalon olvasható, ahol a következőket írják: A firenzei Palazzo Vecchiót a Pitti-palotával összekötő Vasari-folyosó egy titokzatos építmény, amelynek segítségével a nagy hatalmú Medici család észrevétlenül kikémlelhette, mi történik Firenze városának falain belül.

A Medici család ellen több merényletet is elkövettek, így nem meglepő, hogy az óvatos dinasztia nem szívesen vegyült a köznéppel. Építtettek egy, a városon átvezető folyosót, amin keresztül elkerülhették a nyüzsgő utcákat.

A corridoio Vasarianonak nevezett átjáró tervezésével I. Cosimo de’ Medici firenzei fejedelem bízta meg Giorgio Vasari építészt, festőt és művészeti írót. Innen ered az építmény mai elnevezése.

A közel egy kilométer hosszú folyosó egy-két emelet magasságban épült 1565-ben öt hónapon keresztül, ami nem a város alatt, hanem annak tömött utcái fölött kanyarog. A Palazzo Vecchiótól indul – ahol a Mediciek kormányzati hivatalai működtek – , és az Uffizin át a folyó túloldalán álló Pitti-palotáig vezet, ami az uralkodó család otthona volt.

Érdekessége, hogy a titkos átjáró a kor művészeinek hódolatát is kivívta: falain egykor több mint 700 portrénak és önarcképnek adott otthont.

A legenda szerint I. Cosimo nagyherceg a folyosót arra is használta, hogy személyesen kémlelje a firenzei utcák hangulatát, illetve egyes házak belsejébe is betekinthessen. A titkos járat elhalad a Santa Felicita-templom homlokzata előtt is. Egy innen nyíló erkélyen át a hercegi család az egyházi szertartásokon is részt vehetett, anélkül, hogy az alattvalókkal vegyült volna.

A folyosót 2016-ban biztonsági okokból bezárták, majd retusálták. A 2021-re tervezett újranyitás elmaradt, a legfrissebb információk szerint 2022-ben folyamatosan nyitják meg a nagyközönség előtt a titkokkal teli átjárót, ahol a híres portrégyűjtemény helyett ókori római és görög feliratok gyűjteménye, 30 szobor, valamint két emléktábla – amelyek közül az egyik az 1993-as maffiamerényletre, a másik az 1944-es náci pusztításra emlékeztet majd – várja az itt végig haladókat.

A második világháború alatt a nácik a Ponte Vecchio kivételével az összes hidat lebombázták, csak a Vasari folyosó volt az egyetlen összekötő kapocs a város északi és déli pontja között.

A renoválási munkálatok során megerősítették a 750 méter hosszú folyosó szerkezetét, helyreállították a belső terét és hozzáférhetővé tették a mozgáskorlátozottak számára is.

Írta: Németh Orsolya