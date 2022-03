Ősi szimbólumok kerültek elő a föld mélyéről

Forrás: University of Aberdeen

Szakértők egy csoportja egy pikt szimbólumokkal díszített kőre bukkant Skóciában – számol be az Aberdeeni Egyetem oldala. A lelőhely közelében áll Skócia egyik legjelentősebb faragott kőemléke, amely egy 1400 évvel ezelőtti csatát örökít meg.

A most azonosított 1,7 méter hosszú kő egy gazdaság területén került elő Aberlemnónál. A régészek eddig is tudták, hogy a környék bővelkedik a pikt maradványokban, a településnél több faragott állókő is látható. Ezek közül a legismertebb a 685-ös nechtansmere-i csatának állít emléket.

A kutatók 2020 elején geofizikai felmérést folytattak, és olyan anomáliákat mutattak ki a talajban, amelyek egy településre utaltak. A csapat próbagödröt készített, és a szakértők legnagyobb meglepetésére egy pikt szimbólumokkal díszített kőre bukkantak. Eddig nagyjából 200 ilyen leletet fedeztek fel. A régészek úgy vélik, hogy a kő az 5-6. századból származik. A Covid-19 miatt az ásatásokat egy időre szüneteltetni kellett, az utóbbi hetekben viszont megkezdődött az egykori település feltárása.

Gordon Noble, a projekt vezetője szerint különleges felfedezésről van szó, hiszen ritkán kerülnek elő régészeti ásatásokon ilyen típusú kövek. Ugyan építkezéseken és gazdasági munkálatok során esetenként találnak hasonló leleteket, de mire a szakértők elkezdhetik vizsgálni őket, környezetüket már megzavarták. A kutatók most alaposabban megérthetik a pikt szimbólumkövek régészeti kontextusát.

Aberlemno többi pikt jelképéhez hasonlóan a minta itt is komplex és absztrakt. Érdekes módon úgy tűnik, hogy a kő egyes faragványai eltérő periódusokban készültek. A követ utóbb, a 11-12. században egy épület kövezetében használták fel alapanyagként. A felfedezés segíthet jobban megérteni a térség történetét.