Ősi fegyverek bukkantak elő egy olvadó gleccserből

Forrás: Secrets Of The Ice

Fegyvereket és kőből emelt rejtekhelyeket találtak egy norvégiai hegyen – számol be a Live Science. A leletek olyan emberektől származnak, akik a távoli múltban vadásztak rénszarvasokra a térségben. A vadászok valószínűleg nem a hegyen, hanem a közeli völgyekben éltek.

A régészek az 1900 méter magas Sandgrovskareten végeztek felmérést, amikor öt nyílra bukkantak, ezek közül kettő több ezer éves lehet. A szakértők 40 kőrejtekhelyet is felfedeztek, ezekben elbújva a vadászokat nem vették észre a rénszarvas. Lars Pilø, az Innlandet Megyei Tanács Örökségvédelmi Hivatalának munkatársa és a Secrets of the Ice szerkesztője szerint az emberek akkor lendülhettek támadásba, amikor a préda 10-20 méteres közelségbe került.

Pilø és kollégái évek óta kutatják a hegyeket, hogy az olvadó gleccserekben ősi tárgyakra bukkanjanak. A mostani lelőhelyet még 2013-ban találták meg, de az átfogó feltárásokat csak 2018-ban tudták megkezdeni.

Az öt nyílból három vashegyű, a leletek formája alapján időszámítás szerint 300-600 között készülhettek. Pilø szerint az egyik nyíl igen ritka, a típus eddig a síkvidéki sírokból is ritkán került elő. A másik két nyíl az időszámítás előtti 1. évezredből származhat.

A csapat 77 agancs- és csontdarabot is felfedezett, valamint olyan botokat, amelyekből kerítésszerű, a riadt állatok terelését segítő struktúrákat emeltek. A fadarabok 200-1000 körülről származnak.