Lóhere, szentháromság és vigadalom: ez Szent Patrik napja

Szent Patrik napját minden évben március 17-én, Írország egyik védőszentjének az ötödik században bekövetkezett halálának évfordulóján ünneplik. Az írek több mint ezer éve tartanak hatalmas parádét ezen a napon, ami vallási ünnepként került be a naptárakba. Szent Patrik napja a nagyböjt keresztény időszakára esik, így az ír családok hagyományosan délelőtt templomba mennek, délután pedig ünnepelnek. Az országban erre az egy napra feloldották a húsfogyasztásra vonatkozó nagyböjti tilalmat is, a zöldbe öltözött emberek tehát hagyományos ír szalonnából és káposztából készült étellel lakomáznak, táncolnak. Szent Patrik napja munkaszüneti nap Észak-Írországban, Írországban, Montserrat szigetén, Új-Fundland és Labrador kanadai tartományban; Kanada többi részén, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Új-Zélandon és az Egyesült Államokban sok helyen ünneplik, de nem hivatalos ünnepnap – írja a History.com online történelmi portál.

Forrás: Archive Photos/Getty Images

Írország védőszentje és nemzeti apostola az ötödik században élt, romanizált családban született Britanniában, de tizenhat éves korában ír kalózok elrabolták és rabszolgaként Írországba hurcolták. Hat év szolgálat után sikerült hazaszöknie, de alig ölelte meg anyját, apját, egy látomás adta tudtára, hogy vissza kell térni fogsága földjére, hogy ott hirdesse az igét a pogányoknak. Úgy döntött tehát, hogy visszatér Írországba, hogy „elvigye a kereszténységet a néphez”. Úgy tartják, akkor vette fel a Patrik (írül Pádraig) nevet, amikor püspökké szentelték.

Egy Szent Patrik napi üdvözlőlap 1907-ből Forrás: Wikipedia/Missouri Történeti Múzeum

Szent Patrik alakját több legenda is övezi: szimpatikus misszionáriusként emlékeznek róla, mint aki a Jézustól kapott bottal űzte ki a kígyókat az örökzöld szigetről. Mint később kiderült, ez a tette különösen természetfelettinek számított, hiszen Írország szigetén sohasem éltek kígyók. A mondát övező, lehetséges magyarázat szerint nem is hüllőket, sokkal inkább a pogányok elkergetését kell érteni a legendában elmondottak alatt.

A szimbólummá vált pásztorbot több történet főszereplőjévé vált: többek között Írország védőszentje ennek segítségével nyithatott utat a purgatóriumba, ahonnan a hívek bűntelenül térhettek vissza. Az erre vonatkozó, híres legenda legalábbis erről mesél Patrik halála után egy évezreddel, amikor például a magyar Tar Lőrinc vitéz is alászállt a tisztítótűzbe. A csodálatos tulajdonságokkal felruházott bot egy alkalommal azonban majdnem nagy bajba keverte Patrikot. A mítosz szerint az ír Munster tartomány királyát keresztelte meg, szokása szerint a pásztorbotjára dőlve pihent prédikáció közben, ám nem vette észre, hogy a hegyes végével véletlenül átszúrta az uralkodó lábát. Patriknak azonban szerencséje volt: a jámbor Oengus ugyanis abban a hitben volt, hogy ez is része a szertartásnak, amely során neki is ki kell állnia Krisztus szenvedéseit. Figyelmetlenségét azonban gyorsan jóvátette: egy imával gyorsan „meggyógyította a vérző végtagot”.

Legendáriumában a lóhere fontos szerepet kapott; nem véletlen, hogy Írországban járva minden ajándékbolt tele van ezzel a jelképpel. Szent Patrik vélhetően ennek a növénynek a segítségével magyarázta el a Szentháromság titkát a pogányoknak. Bár az írott források ezt a legendát csak a 1726-ban említik, a kutatók szerint könnyen meglehet, hogy ez a növény már a kelták idején is szentnek számított, ugyanis több hármas istenség is szerepelt a mitológiájukban. Tanulmányok úgy vélik, talán valóban Szent Patrik használta először arra, hogy megértesse a bonyolult keresztény teológiai tételt, a Szentháromságot.

Chris Hadfield ír származású asztronauta zöldet visel a 2013-as Szent Patrik napon Forrás: NASA/Chris Hadfield

Köztudottan a lóhere színe egyben Szent Patrik színe is. Ezért különösen látványosak a március 17-i felvonulások, amikor világszerte zöldbe öltöznek az emberek. Sőt, Rómától Rióig vagy kétszáz épület és más nevezetesség is úszik a smaragd árnyalataiban ezen a napon. Ráadásként 2011-ben a Nemzetközi űrállomáson is zöldbe öltöztek az asztronauták, Cady Coleman, ír származású űrhajós pedig hagyományos ír fuvolán és furulyán játszott az űrben 2013-ban.

