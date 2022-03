Csillagokhoz igazított rituális medencét találtak

Egy, a csillagokhoz igazított szertartásos medencét találtak Motyánál – számol be a Heritage Daily. A kikötővárost az időszámítás előtti 1. évezredben alapították a föníciaiak a Szicília közelében fekvő, ma San Pantaleóként ismert szigeten.

Régészek egy csoportja a közelmúltban egy mesterséges gödröt tárt fel. A struktúrát már az 1920-as években felfedezték, akkor úgy vélték, hogy egy védett katonai kikötő, egy úgynevezett kóthón. A legújabb vizsgálatok alapján a mélyedés valójában az egyik legnagyobb rituális medence a Mediterráneumban. A struktúra időszámítás előtt 550 körülre datálható, ekkoriban a várost újjá kellett építeni a karthágóiak rombolása miatt.

A medence peremén korábban megtalálták Baál templomát, ami meglepő felfedezés volt, ezért 2010-ben úgy döntöttek, érdemes ismét ásatást folytatni a területen. A tíz éven át tartó kutatás során lecsapolták az olimpiai medencéknél is nagyobb mélyedést.

Lorenzo Nigro, a római La Sapienza Egyetem munkatársa és a felfedezésről beszámoló tanulmány szerzője szerint a legújabb feltárás teljesen megváltoztatta a „kóthónról” kialakított képet. Kiderült, hogy a medence nem csatlakozik a tengerhez, tehát nem lehetett kikötő. A mesterséges tavat források táplálták.

A régészek újabb templomokat, sztéléket, oltárokat és áldozati tárgyakat is felfedeztek. A medence közepén egy emelvény is előkerült, amelyen egykor Baál szobra állt. A felfedezések alapján a medence rituális célokat szolgált, a feltérképezéskor pedig az is kiderült, hogy a struktúrát a csillagokhoz, egészen pontosan az Orionhoz és a téli napfordulóhoz igazítva alakították ki.