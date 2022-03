Hawaii tiltott szigetének tulajdonosa egy család

A területet az egyik legrégebbi lakott szigetként tartják számon. Niihau legmagasabb pontja a 390 méter magas Pani’au.

A szigeten nincs aszfaltozott út, kórház vagy rendőrség, de vezetékes víz sem, az áramot napelemekkel termelik. Boltok sincsenek, így azokat a főbb eszközöket és terményeket, amiket nem tudnak előállítani, megtermelni helyben, a szomszédos szigetekről szerzik be az itt élők. Mivel Hawaii ezen szigete rendkívül száraz, növénytermesztésre nem alkalmas, az itt élők szarvasmarha-tenyésztéssel foglalkoznak, és szinte kivétel nélkül mindannyian a Robinson család alkalmazottjai.

A különleges sziget története

Az első európai, aki a niihaui földre lépett, James Cook volt. A gyéren lakott, kopár szigetet a skót Elizabeth Sinclair vásárolta meg 1863-ben a hawaii IV. Kamehameha királytól 10 000 dollárért.

Miután a Sinclair család hajója, a Bessie lehorgonyzott Niihau partjainál, a család kikiáltotta a csendes-óceáni földet új otthonának.

A hajón tizenhárman utaztak, akik a feljegyzések szerint birkákat, csirkéket, teheneket, valamint megannyi facsemetét hoztak magukkal, hogy a sivár sziget élővilágát kissé felpezsdítsék, otthonossá tegyék. Sajtóinformációk szerint Niihau jelenleg is a család leszármazottainak tulajdonában áll: Elizabeth Sinclair 1892-ben elhunyt, majd a továbbiakban unokája, Aubrey Robinson lett a családfő. Az ő döntése értelmében tiltották meg a belépést a szigetre, 1915-től. Állítólag az volt az ok, hogy a nyugati betegségeket ne hurcolják be az ide látogatók, de több őslakos hozzátartozóját sem engedték be.

A sziget nyugalmát a II. világháború megtörte egy kis időre: 1941. december 7-én a Pearl Harbor elleni támadás után egy japán pilóta lezuhant gépével Niihau szigetén, a magányos pilóta szerencsésen megúszta, viszont túszul ejtette Puuwai lakosait. Szerencsére két helybéli, Hawila Kaleohano és Beni Kanahele le tudta fegyverezni a betolakodót. Kanahele, akit háromszor lőtt meg a japán katona az incidens során, állítólag megragadta a pilótát, és egy sziklához lökte, aminek következtében a betolakodó életét vesztette. Kanahele később kitüntetést kapott hőstettéért.

Ma körülbelül kétszázötvenen élnek a szigeten, ahol a hawaii nyelv egyik helyi dialektusát beszélik. Igaz, a szabályok értelmében a szigetre tilos civileknek belépni, a szigetlakóknak a turizmusból is van bevételük, szerveznek a környékre helikopteres szigetnéző túrákat.

Írta: Németh Orsolya