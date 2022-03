Kik a legunalmasabb emberek a világon?

Az Essexi Egyetem vezette azt a kutatást, amelyben igyekeztek kideríteni, milyen lehet a világ legunalmasabb embere, legalábbis a sztereotípiák alapján milyen munkakörök, miféle hobbik, és milyen egyéb tulajdonságok határozzák meg, hogy valaki mennyire unalmas.

A több mint 500 ember részvételével végzett, 5 különböző kísérlet során sikerült megállapítani, hogy a legunalmasabb szakmákat az adatelemző, a könyvelő, a takarító és a banki szolgáltatásokban végzett munka teszi ki.

A Personality and Social Psychology Bulletin szakfolyóiratban bemutatott tanulmány feltárta a legunalmasabb szabadidős elfoglaltságokat is, ilyenek a vallásos tevékenység, a tévézés, a madármegfigyelés vagy a dohányzás. Kiderült az is, hogy az unalmas emberek kerülik a nyüzsgő metropoliszokat, s kisvárosokban élnek.

No de miért érdekes, hogy milyenek az unalmas emberek? A kutatást vezető Dr. Wijnand Van Tilburg és csapata szerint az emberek általában elkerülik a sztereotípiák alapján unalmasnak gondolt embertársaikat, és csak napi legalább 15 ezer forintnak megfelelő összegért hajlandóak velük tölteni az időt.

A felmérések szerint az unalmasnak ítélt embereket más előítélek is sújtották: hozzá nem értést, az emberi kapcsolataikban a melegség hiányát feltételezik róluk. Azzal, hogy a többi ember elkerüli azokat, akiket unalmasnak tart, így ők nemcsak kirekesztettséget éreznek, de esélyük sincs bizonyítani, hogy távolról sem unalmas személyiségek. Ráadásul az előítéletek miatt valódi magány uralkodhat el ezeken az embertársainkon. Az unalmasnak tartott emberek könnyebben válnak valamely függőség rabjává, vagy épp mentálisan sérültté, holott a társadalomnak egyértelműen szüksége van könyvelőkre és takarítókra is.

„Érdekes volt, hogy a kutatás szerint az unalmas emberek kompetenciáját is megkérdőjelezik mások” – magyarázta Dr. Van Tilburg. „Azt gondoltam volna, hogy egy könyvelőt a munkája alapján ugyan unalmasnak, de hozzáértő és kiváló embernek lehetne tartani, hisz ő segíti elő, hogy hozzájussunk az adóvisszatérítéseinkhez. Igazság szerint a könyvelők vagy a banki szakemberek igenis tehetséges emberek és fontos szerepük van a társadalomban, így talán nem a legjobb ötlet felzaklatni őket azzal, hogy a sztereotípiáink alapján unalmas embereknek tartjuk őket.”

A kutatás szerint az öt legunalmasabb munka: adatelemzés, könyvelés, adóügyi és biztosítási munka, takarítás, banki munkák. Az öt legunalmasabb hobbi pedig az alvás, a vallás, a tévézés, állatok megfigyelése, matematika. Unalmasnak tartották azokat az embereket is, akik kerülték a véleménynyilvánítást, illetve akiknek nem volt humorérzékük.

A legizgalmasabb feladatokat az előadóművészek, a kutatók, az újságírók, egészségügyi szakemberek és tanárok látják el, a tanulmány alapján.