Ez az apró sziget lehet a világ legújabb országa

A népszavazás azonban nem volt kötelező érvényű, így Bougainville még mindig messze van attól, hogy teljes jogú állam legyen.

A timeout.com oldalon megjelent írásból kiderült, hogy egy független állam létrehozása nem is olyan egyszerű feladat. Ennek a 300 000 lakosú szigetnek az esetében például az egyik fő problémát az erőforrások, illetve azok hiánya jelenti. Az ország egy főre jutó GDP-je nagyon kevés, 1100 dollár (374 162 forint), szemben a szomszédos Salamon-szigetek 2250 dollárjával (764 524 forint), a hasonló méretű Izlandéval, ami 59 000 dollár (20 047 610 forint).

Az életszínvonal és az írástudás aránya is itt a legalacsonyabb Pápua Új-Guinea 20 régiója közül (és a csecsemőhalandóság is itt a legmagasabb). Az infrastruktúráról pedig még szó sem esett, amit ki kell alakítani ahhoz, hogy a sziget megfelelően működhessen független országként. Arról nem is beszélve, hogy a Pápua Új-Guineának még alá kell írnia a nem kötelező érvényű népszavazást. Ha ez megtörténik, akkor is akár öt évig is eltarthat, mire az eredmény életbe lép.

Soha véget nem érő küzdelem

Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Ausztrália árgus szemmel figyeli a fejleményeket, aggódva amiatt, hogy Kína megragadja a lehetőséget, hogy kiterjessze befolyási övezetét a csendes-óceáni térségbe. Bougainville-ben ugyanis rengeteg lehetőség van, hogy iparilag fejlődjön (és kereskedelmi kapcsolatokat létesítsen más nemzetekkel), mivel gazdag ásványkincsekben, például rézben és aranyban, valamint halakban (legfőképp tonhal). Az ebben rejlő lehetőség az egyik oka annak, hogy sokan a függetlenség mellett szavaztak, azzal érvelve, hogy az elmúlt évtizedekben Pápua Új-Guinea kormánya kihasználta őket.

Ha Bougainville független országgá is válik, az nem jelenti azt, hogy sikeresen meg fog állni a saját lábán. Láttunk már vészjósló példákat: 2002-ben Kelet-Timor különvált Indonéziától, és azóta is küzd a burjánzó korrupció ellen. Dél-Szudánban pedig nem sokkal az ország kiválása után brutális polgárháború tört ki.

