Építészeti stílusokat kapcsol össze a Sevilla szívében található Real Alcázar

Nem csoda, hogy Sevillát csodálatos, történelmi óvárosával, a mór korabeli épületekkel, Spanyolország legnagyobb katedrálisával Európa egyik legszebb városaként tartják számon. A város egy óriási ékszerdoboz, ami igazi ritkaságot rejt.

Real Alcázar Forrás: Getty Images

A sevillai Real Alcázar egy különleges palotakomplexum, aminek mindegy egyes fala az elmúlt idők történetét meséli. Az eredeti palotát a mór kormányzó építette a középkorban, a 10. században. Az évszázadok alatt folyamatosan bővült az épületegyüttes, ahol különböző stílusok kezdtek el keveredni: a falak megőrizték az iszlám művészet néhány maradványát, hisz a város 712-től az arabok uralma alá került egészen 844-ig, majd a kasztíliai hódítás utáni időszakból mudejár stílusban I. Péter, kasztíliai király is kibővíttette az épületet. (A mudejár stílus jellemzője, hogy a román, gótikus, majd reneszánsz épületeken is az iszlám díszítőelemeit használta).

Real Alcázar Forrás: Getty Images

A Bourbon uralkodók a 19. században szintén erős nyomot hagytak az Alcázarban: az épület felső emeletén óriási tereket alakítottak ki, ahol a régi szobákat felújították, és 19. századi dekorációkkal, faliszőnyegekkel, kristálylámpákkal és órákkal gazdagították a palotát. Figyelemre méltó a korszakból fennmaradt festménygyűjtemény is – olvasható a Real Alcázar weboldalán.

A különleges palotát körülvevő óriási kertet a 19. század végéig teljesen felújították, ahol a narancs-és citromfák, szökőkutak csak tovább fokozzák a mesevilág élményét. Itt minden apró padnak, fának saját története és stílusa van.

A Real Alcázar parkja Forrás: Getty Images

A királyi kertben a csodaszép reneszánsz pavilonok között sétálva a kertésztől, Carlostól azt is megtudtam, hogy az Alcázar további különlegessége, hogy a mai napig eredeti funkciójában is használatban van. Tehát ha a spanyol uralkodó Sevillában tartózkodik, akkor használhatja az Alcázar palota számára fenntartott részeit. Ezzel az Alcázar Európa legrégebbi használt királyi palotája címet is megáénak tudhatja.

Írta: Németh Orsolya