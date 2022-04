Római zsoldos sírjára bukkanhattak

Egy római zsoldosé lehet az a sír, amelyet Walesben, a 5 Mile Lane nevű lelőhelyen tártak fel – számol be a Live Science. A katona csontváza mellett egy kardot is találtak, a közelben pedig egy másik római kori személy maradványait is felfedezték. Utóbbi férfit lefejezték, fejét lábaihoz helyezték. A térségben a kőkorszak óta éltek emberek, a területen jóval korábbi és későbbi sírok is előkerültek.

A lelőhelyet az 1960-as években fedezték fel, akkor vaskori kerekházakra és egy római kori gazdaságra bukkantak. Az utóbbi években ugyanakkor, egy útépítést megelőző felmérés során, kiderült, hogy a helyszín a véltnél is gazdagabb a régészeti emlékekben. A Rubicon Heritage vállalat Mark Collard vezetésével 2017 és 2018 között tárta fel a területet, a szakértők jelenleg azon dolgoznak, hogy monográfia formájában ismertessék a lelőhelyet.

A legkorábbi helyi leletek a középső kőkorszakra (időszámítás előtt 8000-4000) datálható kőeszközök. Az újkőkor (i.e. 4000-2500) idején a térség lakói már valamiféle építményeket hoztak létre, a feltárt vermek legalábbis erre utalnak. A közelben egy korabeli, guggoló csontvázat is azonosítottak. A bronzkorból (i.e. 2500-800) épületeket és sírokat is felfedeztek, de a területen igazán csak a vaskorra (i.e. 800 – i. sz. 43) telepedtek meg az emberek. A kutatók DNS-vizsgálatot akarnak folytatni, hogy kiderítsék, volt-e kontinuitás a vaskori és a római kori (43-410) lakók között.

A lehetséges zsoldos sírja egy mező közepén, egy római kori villa közelében található. A férfit fekvő helyzetben temették el vaskardjával, egy ezüst melltűvel és egy pár szöges csizmával együtt. A fegyver és a melltű alapján az elhunyt a 4-5. századi római katonaság tagja volt. A férfi 175 centiméter magas lehetett, és a 20-as éveiben halhatott meg, halálának oka nem ismert, de középfül-gyulladásban szenvedett, amely koponyájára is átterjedt.

A korszakban a római hatalom meggyengült a Brit-szigeteken, a birodalom pedig zsoldosokat fogadott. Collard szerint elképzelhető, hogy a férfi egy volt közülük, de azt sem lehet kizárni, hogy egy támadó volt, aki elfoglalta a helyi villát.

A lefejezett férfi is a 20-as éveiben járt, és a római korban élt. A római sírok 2-3 százalékában található lefejezett személyek maradványai, az érintetteket talán kivégezték.