Ciprus szellemvárosa

Famagusta az 1970-es évek elején a ciprusi görögök egyik legnépszerűbb üdülőhelye volt a szigeten. A világ minden tájáról özönlöttek a turisták a csodás tengerpartra, ahol remek szállodák, hangulatos kávézók, és nyüzsgő éjszakai élet várta őket. Az új városrész, Varosha, modern szállodáival és fényűző villáival olyan híres emberek kedvenc nyaralóhelyévé vált, mint Elizabeth Taylor, Richard Burton vagy épp Brigitte Bardot. Famagustának fénykorában 39 ezer lakosa volt, és évente 700 000 látogató fordult meg itt. Varosha igazi felhőtlen szórakozást kínált és az általános jómód miatt Ciprus riviérájának is hívták.

In the early 1970s, Varosha even rose to become one of the world’s top tourist destinations.

But decades of inter-ethnic violence had been brewing in Cyprus. Its majority Greek Cypriot & minority Turkish Cypriot population were increasingly at odds. pic.twitter.com/rwvI4x5x20

