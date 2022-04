1700 éves lábbeli került elő a jégből

Vaskori lábbelit találtak a közép-norvégiai Jotunheimen-hegységben – számol be a Live Science. A felfedezés megerősíti, hogy 1700 évvel ezelőtt egy forgalmas útvonal húzódott a területen keresztül.

Az olvadás hatására az utóbbi időkben számos izgalmas lelet került elő Norvégiában a hegyi jégből és hóból – találtak például ősi fegyvereket, illetve síléceket. A szandálra egy túrázó lett figyelmes 2019 augusztusának végén, aki értesítette a gleccserekben és jégfoltokban konzerválódott leletekkel foglalkozó Secrets of the Ice csapatát. Espen Finstad régész szerint a férfi megküldte a GPS koordinátákat és néhány fotót, a tárgyat pedig nagyon helyesen érintetlenül hagyta.

Ahogy a szakértők készülődtek, az időjárás-előrejelzésből kiderült, hogy havazás közeleg. Mivel attól tartottak, hogy a lábbeli hosszú időre ismét betemetődik, nem késlekedtek, és szeptember 2-án már be is gyűjtötték a szandált. Finstad szerint egykori használója a kényelem kedvéért szövettel vagy bőrrel bélelhette ki a lábbelit. A szandál stílusát a római divat inspirálhatta, ami azt sugallja, hogy tulajdonosának kapcsolata volt a külvilággal.

We were able to recover the shoe, and none too soon as snow ended fieldwork the next day. A radiocarbon date later revealed that the shoe is from the Roman Iron Age, or more precisely from the 4th century AD – evidence that the pass was used in the Iron Age❤️ pic.twitter.com/qwmODbiC8m

