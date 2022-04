Zeusz templomára bukkantak

Forrás: Ministry of Tourism and Antiquities

Régészek egy csoportja a Sínai-félsziget északi részén fekvő Tell al-Farmánál folytatott feltárást – számol be a Heritage Daily. Az ásatás során egy régóta keresett Zeusz-templomra bukkantak. Zeusz a görög mitológiában az ég és a villámok ura, egyben a legfőbb olümposzi isten volt.

Tell al-Farma helyén állt egykor Pelusium, amely a római időkben vált igazán meghatározóvá, de már a fáraók korában is létezett. A városban még az iszlám periódus elején is éltek. Pelusiumnál az 1900-as évek elején kezdődtek meg a régészeti vizsgálatok, és már ekkor előkerültek egy Zeusz-Kasziosz-templomra utaló bizonyítékok – a megnevezés Zeusz és a szíriai Kasziosz-hegy összevonásából jött létre. Az épület helyét ugyanakkor egészen mostanáig nem találták.

A közelmúltban a kutatók végre felfedezték a templomot, amely a helyi erőd és egy későbbi szentély között feküdt. A szakértők oszlopokra és gránittömbökre bukkantak, a csapat úgy véli, hogy utóbbi kövek alkották az építmény lépcsősorát. A környéken olyan rózsaszín gránitdarabokat is feltártak, amelyeket a későbbi templomok építéséhez használhattak fel.

A helyszínen emellett feliratokat is találtak, ezek szerint Hadrianus császár (117-138) Titos Flavios Titanast bízta meg azzal, hogy renoválja a templomot. A korszakban az uralkodó új városokat alapított Egyiptom római fennhatóság alatt álló részein.