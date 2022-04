Elhunyt a világ legöregebb embere

Meghalt Tanaka Kane, aki hosszú időn át a világ legidősebb embere volt – számol be a Live Science. A japán nő 1903. január 2-án született, és 2022. április 19-én hunyt el. A Guiness Rekordok Könyve szerint 2019. január 30-ával, 116 évesen és 28 naposan lett a legöregebb élő személy.

Az utóbbi hónapokban Tanaka családja több alkalommal is bejelentette, hogy az idős nő betegeskedik, és kórházban is volt. Tanaka átélt két világháborút, és két alkalommal is kigyógyult a rákból. Az asszony egészen 103 éves koráig besegített a családi boltjuk működésébe. Tanaka 19 évesen házasodott meg, férje 71 évnyi házasság után, 90 éves korában halt meg. A párnak négy gyermeke született, egyet pedig örökbe fogadtak.

Azt, hogy egy ember meddig él, a genetika mellett a környezet és az életmód határozza meg. A szakértők rengeteget vizsgálják a százévesnél idősebb korosztályt, hogy még alaposabban megértsék a hosszú élet titkát. Egy 2021-ben megjelent tanulmány alapján az derült ki, hogy ezeknek az embereknek különleges a bél-mikrobiomjuk.

Egyetlen emberről tudni, aki Tanakánál is tovább élt, ő a francia Jeanne Calment volt, aki 122 évesen halt meg. A jelenlegi legidősebb élő személy a szintén francia Lucile Randon, azaz André nővér, a katolikus apáca 118 éves és 73 napos, és ő a legidősebb ember, aki túlélte a Covid-19-et.