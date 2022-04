A szakértők egy ideje tudják, hogy a középkorban is ismertek kézigránátokat. A szentföldi hadjáratok korában például több olyan forrás is született, amely arról számol be, hogy robbanó eszközöket dobáltak a keresztes erődítményekre. Sőt, találtak is már olyan edényeket, amelyeket feltehetően gránátként használtak a korszakban.

Egy új tanulmányban a szerzők újabb ilyen fegyvereket mutatnak be – számol be a Griffith Egyetem oldala. A kutatók 11-12. századi, Jeruzsálem területén feltárt kerámiákat vizsgáltak. A tárgyak ma más-más országokban lévő múzeumok gyűjteményéhez tartoznak, korábbi elemzések azt mutatták, hogy az edényekben italt, olajat, gyógyszert és higanyt tartottak.

Carney Matheson, a Griffith Egyetem kutatója csapatával most arra jutott, hogy egyes edényekben valóban olaj és gyógyszer volt, bizonyos leletekben viszont gyulladásveszélyes, valószínűleg robbanékony anyag volt. Egyes tárgyakat gyantával zártak el.

A szakértők úgy vélik, hogy újabb középkori kézigránátokat fedeztek fel. A mostani vizsgálat különlegessége, hogy az adatok alapján a felhasznált robbanószer helyi fejlesztés lehetett. Eddig a kutatók többsége azon az állásponton volt, hogy a térségben puskaport alkalmaztak a gránátokban, ez az anyag a Távol-Kelet felől érkezett, és kínai eredetű.